La paie privée d’ADP d’avril 2021 montre un grand gain

La croissance de l’emploi privé s’est accélérée en avril mais est tombée un peu en deçà des attentes de Wall Street, selon un rapport publié mercredi par la société de traitement de la paie ADP.

Les entreprises ont ajouté 742 000 travailleurs pour le mois, un bond par rapport aux 565 000 révisés à la hausse de mars, mais un peu moins que les 800 000 prévisions des économistes interrogés par Dow Jones.

Les loisirs et l’hôtellerie, le secteur le plus touché par les blocages d’activités liés à la pandémie, ont mené la croissance avec 237 000 nouveaux postes. L’industrie est encore à environ 3 millions de dollars de ce qu’elle était avant la pandémie, mais elle ajoute régulièrement des emplois depuis que les gouvernements assouplissent les restrictions.

Le commerce, les transports et les services publics ont également joué un rôle majeur, créant 155 000 nouveaux emplois, tandis que les services professionnels et commerciaux en ont contribué à 104 000 et les services d’éducation et de santé ont augmenté de 92 000 à mesure que les élèves reprenaient leurs études à l’école.

Les services représentent généralement l’essentiel de la croissance de l’emploi, et c’était encore vrai en avril, le secteur ayant ajouté 636 000 postes.

Cependant, les industries de production de biens ont également connu un mois fort, ajoutant 106 000 emplois, le secteur manufacturier ayant enregistré 55 000 embauches, la construction en hausse de 41 000 et la masse salariale des ressources naturelles et des mines a augmenté de 10 000.

Du point de vue de la taille de l’entreprise, les gains étaient généralisés.

Les entreprises de 500 employés ou plus arrivaient en tête avec 277 000, suivies des petites entreprises de moins de 50 employés avec 235 000 et des moyennes entreprises avec 230 000.

Le rapport ADP est compilé avec Moody’s Analytics et sert de précurseur au décompte des états de paie non agricoles plus étroitement surveillé par le Bureau of Labor Statistics du Département du travail. Les deux chiffres peuvent cependant différer considérablement.

En mars, ADP a signalé une croissance de la masse salariale privée de 565 000, contre une estimation initiale de 517 000, comparativement au total BLS de 780 000.

L’estimation de Dow Jones pour le rapport sur la masse salariale non agricole d’avril, qui vient vendredi, est de 1 million, contre 916 000 en mars. Le taux de chômage devrait baisser de 6% à 5,8%. Bien que la masse salariale non agricole ait augmenté de 1,6 million au cours des trois premiers mois de 2021, le marché du travail reste bien en deçà de ses niveaux d’avant la pandémie.