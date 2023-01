La page Wikipedia de Kirby Smart a reçu la mise à jour NSFW après la victoire éclatante de la Géorgie

L’entraîneur-chef de la Géorgie, Kirby Smart, a reçu une mise à jour NSFW sur sa page Wikipedia après que ses Bulldogs aient piétiné partout TCU dans le match pour le titre national.

Il existe une longue tradition de mises à jour des pages Wikipédia après des performances sportives impressionnantes. Kirby Smart était du bon côté lundi soir après que ses Georgia Bulldogs aient battu les TCU Horned Frogs.

Les Bulldogs cherchaient à répéter le succès du titre national de l’an dernier et il leur a fallu cinq minutes pour faire comprendre qu’ils ne seraient pas arrêtés.

TCU traînait 10-0 à mi-chemin du premier quart-temps. La déroute était vraiment lancée à la mi-temps alors que la Géorgie marquait deux touchés dans les 90 dernières secondes du deuxième quart, menant 38-7 à la pause.

Alors naturellement, quelqu’un est allé modifier le wiki de Smart.

La page Wikipedia de Kirby Smart a reçu une mise à jour NSFW après la victoire du titre de la Géorgie

En termes de créativité d’édition de Wikipédia, celle-ci n’est pas particulièrement spéciale, mais lorsque votre équipe marque le plus de points jamais marqués dans un match pour le titre national avec la plus grande marge de victoire de l’histoire, la créativité n’est pas nécessaire pour réussir une brûlure Internet.

Ce que Smart a réussi au cours des deux dernières saisons est tout simplement impressionnant. Les Bulldogs n’ont perdu qu’un seul match en deux saisons. Cette seule défaite a eu lieu lors du match de championnat de la SEC contre l’Alabama, et ils l’ont vengé quelques semaines plus tard lors d’un match revanche du match de championnat national.

C’est déjà assez difficile de mener une équipe à un seul titre national. C’est un tout autre défi de motiver une équipe à revenir l’année prochaine et à monter la barre en restant invaincue.

Smart a établi la Géorgie comme le premier programme de football universitaire pour la saison 2023. Nous verrons ce qu’il a dans sa manche ensuite.

