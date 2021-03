La star de Bridgerton, Rege-Jean Page, a été choisie dans le film Netflix à gros budget The Grey Man.

L’acteur anglo-zimbabwéen, 31 ans, a trouvé la célébrité mondiale pour son tour en tant que Simon Basset, duc de Hastings dans le drame d’époque Bridgerton.

Now Deadline a révélé que Rege-Jean avait rejoint le thriller à venir, rejoignant la star de La La Land Ryan Gosling, la star de Captain America Chris Evans et l’actrice de Knives Out Ana de Armas dans le film.

La publication ajoute également que l’actrice vétéran des Golden Globe, Alfre Woodard, 68 ans, et le scénariste et acteur primé Billy Bob Thornton, 65 ans, rejoindront également le film.

Le thriller à venir sera réalisé par Avengers: les frères et sœurs du réalisateur Endgame Anthony et Joe Russo et est basé sur le roman de Mark Greaney du même nom.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour dunhill)



The Grey Man suit un assassin et ancien agent de la CIA nommé Court Gentry (Gosling) alors qu’il se retrouve enfermé dans un jeu international de chat et de souris avec Lloyd Hansen (Evans), un ancien collègue qui est maintenant à sa poursuite.

Il avait déjà été rapporté par Deadline que The Grey Man serait le plus gros budget engagé dans un film original de Netflix à ce jour, dépassant les 200 millions de dollars attendus et avec l’intention de créer une franchise à une échelle avec les films de James Bond.

La décision de poursuivre le film avec les frères Russo intervient après que le couple a réalisé le film le plus rentable de tous les temps avec le film Avengers: Fin de partie de Marvel Studios.







(Image: Getty Images)







(Image: WireImage)



Ils avaient précédemment réalisé Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War pour la franchise.

Depuis leurs succès à succès, ils ont réalisé le thriller populaire Extraction pour Netflix, qui mettait en vedette l’acteur Thor de Marvel, Chris Hemsworth, et le film dramatique Apple Cherry, qui mettait en vedette la star de Spider-Man de Marvel Studios, Tom Holland.







(Image: Getty Images)









(Image: PA)



Pendant ce temps, en plus de son rôle continu en tant que duc de Hastings dans le drame torride Bridgerton, Rege-Jean aurait également été jeté dans le prochain film Donjons et Dragons aux côtés de Chris Pine, Hugh Grant et Sophia Lillis.

Le miroir a contacté Netflix pour commenter cette histoire, tandis que les représentants de Rege-Jean Page ont confirmé son casting.

* The Grey Man sortira sur Netflix avec une date de sortie à confirmer.

