La page Reddit de Kanye West est consacrée à la sensibilisation à l’Holocauste après ses remarques antisémites

Le rappeur Kanye West, qui s’appelle désormais Ye, continue de se transformer à nouveau en controverses et cette fois, c’est à cause d’un subreddit qui porte son nom. On dirait que les fans se sont retournés contre lui et ont transformé le subreddit qui lui est dédié en une page qui fait la promotion de l’éducation sur l’Holocauste. Cela survient quelques jours seulement après que Ye ait fait quelques remarques antisémites. Vous avez choqué le monde quand Alex Jones d’Infowars l’a accueilli avec le suprémaciste blanc, Nick Fuentes, dans son émission.

Ye, qui a poussé les tropes antisémites ces derniers mois, a continué à le faire dans l’émission d’Alex Jones. Ce qui a choqué ses fans et d’autres observateurs, c’est que le rappeur a déclaré qu’il aimait le dictateur allemand Hitler et qu’il aimait les nazis.

West a également poussé des tropes antisémites comme s’il y avait une mafia juive qui contrôle les institutions financières mondiales, les médias d’information et le système bancaire mondial.

Après cela, r/Kanye, un subreddit de 700 000 membres où les fans ont discuté de la musique de Ye, la mode est maintenant inondée de messages liés aux Juifs. Il se concentre principalement sur la fourniture d’informations sur la persécution des Juifs pendant l’Holocauste et la dénonciation de l’antisémitisme. Voici quelques messages :

Pendant ce temps, plus tôt, Ye est sorti en trombe d’une interview avec Tim Pool après que le podcasteur l’ait interrogé sur ses déclarations antisémites. Au milieu de l’interview sur le podcast Timcast IRL, le rappeur a averti l’animateur qu’il quitterait l’émission et quelques instants plus tard, il a enlevé son casque et est littéralement sorti du studio. «Pour venir ici – j’ai l’impression que c’est une configuration pour être comme défendre… Je vais littéralement sortir le F *** du spectacle, si je suis assis ici devant, vous savez, parler de , “Vous ne pouvez pas dire que ce sont des Juifs qui l’ont fait”, a déclaré Kanye avant de partir.

Avant de partir, Kanye West a affirmé qu’il se présenterait à la présidence en 2024. Kanye West a subi d’énormes dommages financiers pour sa série de remarques contre le peuple juif en octobre. Adidas a rompu ses liens avec le musicien et il a également été retiré de la liste des milliardaires de Forbes.

