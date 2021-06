La page du blog Trump est définitivement fermée

L’ancien président américain Donald Trump quitte la Trump Tower à Manhattan le 18 mai 2021 à New York.

« C’était juste auxiliaire des efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons », a déclaré Miller dans une correspondance par courrier électronique.

La page « Du bureau de Donald J. Trump » a été supprimée du site Web de Trump et « ne reviendra pas », a déclaré à CNBC son assistant principal Jason Miller.

Il a refusé de fournir des détails supplémentaires sur ces efforts.

« J’espère avoir bientôt plus d’informations sur les efforts plus larges, mais je n’ai pas une connaissance précise du calendrier », a déclaré Miller.

Facebook et Twitter ont tous deux interdit à Trump de publier sur leurs plateformes après le 6 janvier, lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque a violemment envahi le Capitole des États-Unis, forçant une session conjointe du Congrès à se cacher. Trump, qui n’a jamais concédé au président Joe Biden, a affirmé à plusieurs reprises et à tort sur les réseaux sociaux après les élections du 3 novembre que la course lui avait été volée par une fraude généralisée.

Trump et ses alliés accusent depuis longtemps les géants des médias sociaux d’être entachés de parti pris politique et enclins à censurer les conservateurs. L’ancien président a taquiné le déploiement d’une plate-forme alternative.

Mais le blog, dévoilé le mois dernier et facturé à l’origine en tant que nouvelle « plate-forme de communication », semblait mal équipée pour affronter les plus grandes entreprises de médias sociaux.

Miller a précisé à l’époque – sur Twitter – que la page « Desk » était « une excellente ressource » pour trouver les déclarations de Trump, « mais ce n’est pas une nouvelle plate-forme de médias sociaux ».

