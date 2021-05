La page d’assistance du Samsung Galaxy Tab S7 FE est mise en ligne et obtient la certification Bluetooth SIG

Les rumeurs sont que Samsung lancera bientôt une nouvelle tablette appelée Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition). L’appareil a déjà été repéré dans plusieurs listes de certification et rendus et nous avons maintenant deux autres listes prouvant que la date de lancement est proche.

Page d’assistance Galaxy Tab S7 FE 5G

La Galaxy Tab S7 FE 5G (numéro de modèle SM-T736B) dispose de sa propre page d’assistance sur le site Web de Samsung France. Il n’y a pas de détails sur les spécifications ici, mais le fait que Samsung ait publié cette page signifie que le lancement officiel n’est pas trop loin.

Dans le même ordre d’idées, le Galaxy Tab S7 FE 5G a également été repéré dans une nouvelle liste Bluetooth SIG. L’appareil arbore le numéro de modèle SM-T738U cette fois-ci et nous pouvons voir qu’il est livré avec la connectivité Bluetooth 5.0. Aucune autre information significative n’a été révélée ici.





Liste SIG Bluetooth Galaxy Tab S7 FE 5G

La Tab S7 FE devrait être livrée avec un écran LCD de 12,4 pouces associé au chipset Snapdragon 750G de milieu de gamme et à 4 Go de RAM. La tablette prendra également en charge le stylet S Pen de Samsung et devrait offrir une autonomie de batterie suffisante avec sa cellule de 10 090 mAh et sa charge rapide de 44 W. L’arrière portera deux caméras avec un tireur principal de 8MP et un module auxiliaire de 5MP.

