Mardi, Apple a rendu sa page d’accueil positivement RED. Dans ses derniers efforts pour promouvoir son dernier changement dans sa gamme de produits (RED), Apple annonce que le produit des appareils et accessoires (RED) sera redirigé vers la «Réponse COVID-19 du Fonds mondial.

À compter du 30 juin, 100% des «produits éligibles» des produits (RED) iront à ce Fonds mondial. Voici comment Apple l’a expliqué sur son site Web.

Depuis 14 ans, notre partenariat avec (RED) a débouché sur près de 250 millions de dollars de dons pour financer des programmes de traitement du VIH / SIDA. Jusqu’au 30 juin, Apple travaille avec (RED) pour rediriger 100% des produits éligibles de (PRODCUT) RED achetés vers la réponse COVID-19 du Fonds mondial. Cela fournira un soutien essentiel aux systèmes de santé les plus menacés par l’épidémie et, à son tour, contribuera à préserver les programmes de lutte contre le VIH / sida qui sauvent des vies en Afrique subsaharienne.

À la lumière de l’annonce, la page d’accueil d’Apple présente ses appareils Product (RED), notamment l’iPhone 12, 12 mini, 11, XR et iPhone SE (2020). Il comprend également des étuis en cuir (ROUGE) pour iPhone 12/12 Pro et iPhone 12 Pro Max, ainsi que l’Apple Watch Series 6, divers appareils Loops et Beats.

