La page d’accueil d’Apple en Turquie s’assombrit en reconnaissance des tremblements de terre, Tim Cook partage ses condoléances

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé ses pensées et ses condoléances avec les peuples de Turquie et de Syrie après le tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi et les diverses répliques qui ont tué plus de dix-neuf mille personnes.

S’adressant à Twitter, Cook a déclaré qu’Apple ferait un don aux efforts de secours et de rétablissement dans les deux pays, adressant ses pensées et ses condoléances au peuple turc, syrien et à toute personne touchée par les tremblements de terre.

Apple a mis à jour sa page d’accueil en Turquie, en retirant le contenu habituel du site et en le remplaçant par un écran noir avec un ruban commémoratif.