La pénurie de vaccins dans l’UE a été qualifiée de «meilleure publicité pour le Brexit» alors que les pays du bloc continuent de faire face à des problèmes d’approvisionnement avec les jabs Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Cela intervient alors que la région de Madrid a annoncé aujourd’hui qu’elle suspendait son programme de vaccination pendant au moins deux semaines en raison d’un manque de doses.

L’UE a signé des accords avec Pfizer et AstraZeneca pour respectivement 600 millions et 300 millions de doses, mais les deux sociétés n’ont pas atteint la quantité qu’elles étaient censées fournir à l’heure actuelle en raison de problèmes de production.

Il a également un accord avec Moderna pour 160 millions, mais la société a retardé la livraison dans certains pays européens, Reuters rapports.

Les médias allemands ont fait le tour de l’Union européenne au cours de l’épisode, le qualifiant de «meilleure publicité pour le Brexit».

Un éditorial en première page de Die Zeit, l’un des journaux les plus importants du pays, a déclaré que le bloc avait agi « lentement, bureaucratiquement et protectionniste » et que « si quelque chose ne va pas, c’est la faute de tout le monde ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également été accusée d’un retard de trois mois dans la commande de jabs par rapport au Royaume-Uni.

Un article de Bild disait: « [Von der Leyen] dit: «Nous savons qu’il n’y a pas de temps à perdre dans une pandémie», mais ce qu’elle veut dire, c’est: «Nous avons peut-être perdu du temps. Mais nous n’admettons JAMAIS cela. ‘ »

Les deux articles citaient également un employé d’AstraZeneca disant: « Je comprends un peu mieux le Brexit maintenant ».

S’adressant aux journalistes aujourd’hui, Ignacio Aguado, vice-président du gouvernement régional de Madrid, a également déclaré qu’aucun de ses 6,2 millions d’habitants ne recevrait un premier coup pour la prochaine quinzaine.

Il a déclaré que les responsables avaient été contraints de prendre la décision en raison d’une réduction du nombre de doses reçues.

La Catalogne, deuxième région la plus importante d’Espagne, a également déclaré que ses réfrigérateurs «seraient vides demain».

Josep Maria Argimon, secrétaire à la Santé publique du gouvernement régional catalan a appelé la Generalitat, a déclaré lors d’une conférence de presse: «Moderna est en retard, Pfizer envoie moins de vaccins et nous n’avons aucune nouvelle d’AstraZeneca.»

Pour le moment, le processus d’administration d’une deuxième vaccination dans la région de Madrid aux personnes âgées, aux travailleurs des maisons de retraite et aux professionnels de la santé qui ont déjà reçu leur premier vaccin se poursuivra.

Mais les retards devraient affecter les groupes à haut risque qui n’ont pas encore reçu leur première vaccination.

M. Aguado a déclaré: «Nous avons besoin de plus de doses et nous en avons besoin maintenant.

«Cela doit être la principale, sinon la seule priorité du ministre de la Santé. Elle doit déplacer le Ciel et la Terre pour atteindre cet objectif.

Il a également affirmé qu’au rythme actuel, seuls 10% de la population de la région de Madrid seraient vaccinés d’ici juin et les 90% restants d’ici 2023.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a affirmé il y a quelques jours qu’il pensait que 70% de la population espagnole serait vaccinée d’ici la fin de l’été.

Il a également déclaré que le déploiement permettrait à l’Espagne de se rouvrir au tourisme international.