La Pacific Coast Highway de Californie tombe dans l’océan. Est-ce la fin de la route pour l’une des routes les plus pittoresques d’Amérique?

Montagnes vertigineuses d’un côté de la route et océan Pacifique de l’autre: c’était en 1956 et Gary Griggs faisait l’expérience de la California State Route 1 pour la première fois.

Il était un enfant, mais dans les décennies suivantes, il conduirait ce tronçon de route pittoresque, appelé Pacific Coast Highway, des dizaines de fois. Il apprendrait également à quel point c’est fragile.

En 2017, Griggs a consulté sur une réparation majeure de l’autoroute en tant qu’expert en érosion. Maintenant, il dit que les jours de la route emblématique peuvent être comptés – du moins dans sa forme actuelle.

Les générations futures peuvent dire que «c’était formidable tant que cela a duré», a prédit le professeur de l’Université de Californie à Santa Cruz.

Des dégâts fréquents ont longtemps tourmenté le PCH. Plus récemment, en janvier, un autre morceau est tombé dans l’océan à la suite de tempêtes de pluie intenses, qui ont créé un flux de débris qui a submergé l’eau qui s’écoule à plus de 160 km au sud de San Francisco.

Cette fois, un tronçon de route de 150 pieds s’est rompu, a déclaré le département d’État des Transports.

Les réparations sont planifiées être complet au début de l’été. Pour l’instant, les voyageurs doivent faire demi-tour lorsqu’ils atteignent le trou béant – il n’y a pas de contournement dans ce tronçon de route isolé.

Alors que les températures mondiales se réchauffent en raison du changement climatique causé par l’homme, Griggs dit que les conditions qui mènent à ce type de dommages ne feront qu’augmenter.

Les jours de PCH sont comptés, a déclaré Griggs. C’est « inévitable » un jour les réparations et les réparations ne suffiront pas ou seront trop coûteuses pour sauver l’autoroute.

La merveille fragile de la Californie est « l’une des routes les plus pittoresques du pays »

Le voyage est la destination sur la route 1 de Californie.

La route à deux voies longe la côte californienne sur des centaines de kilomètres. Dans son tronçon le plus célèbre entre San Francisco et Los Angeles, la route est creusée dans un terrain escarpé et montagneux autour de la côte accidentée de Big Sur.

Griggs appelle la région un «cauchemar géologique» – un mélange de roches dures et molles qui fait au mieux du développement un défi. C’est aussi au bord de deux plaques tectoniques.

C’est en partie la raison pour laquelle il est resté un tronçon de route relativement rural avec peu d’attractions touristiques que vous pourriez attendre d’une destination de renommée mondiale.

«Il existe des moyens plus faciles d’aller au nord ou au sud, mais il n’y a pas de plus belles façons de le faire», a déclaré Lesley Ewing, ingénieur côtier à la California Coastal Commission.

Il n’y a pas de centres commerciaux et peu de stations-service, a déclaré Paula Twidale, vice-présidente senior des voyages pour AAA.

«C’est ce qui le rend emblématique», a-t-elle déclaré. C’est «l’une des routes les plus pittoresques du pays».

L’autoroute monte du niveau de la mer à des centaines de pieds au-dessus de l’océan, s’enroulant autour du terrain pour offrir aux conducteurs des vues magnifiques – et des arrêts pour en profiter en toute sécurité.

Compte tenu de l’emplacement de la route, il n’est pas surprenant que la route 1 soit fréquemment endommagée.

Pendant des décennies, l’autoroute a eu du mal à traverser une année civile sans incident qui en ferme une partie, a déclaré Ewing.

C’est à prévoir d’une « autoroute à la lisière du continent », a déclaré Kevin Drabinski, un porte-parole de Caltrans sur la côte centrale de Californie.

Les dommages se produisent généralement en raison d’une combinaison de conditions météorologiques et d’activité géologique, a déclaré Drabinski.

Mais ce qui change: la fréquence et la gravité de ces dommages.

Les effets du changement climatique mettent en péril l’avenir de la Pacific Coast Highway

Bien que l’autoroute soit célèbre pour ses vues sur l’océan, ce n’est pas la montée des mers qui inquiète le plus Griggs. Ce sont les incendies et la pluie.

Les experts hésitent à attribuer un incident individuel de dommages routiers directement au changement climatique. Mais les effets du changement climatique créent des conditions qui aggravent les problèmes existants de la route 1.

D’énormes incendies de forêt parsèment de plus en plus la Californie de cicatrices de brûlures massives: de la terre brûlée avec peu de végétation pour aider à maintenir le sol ensemble.

Dans l’ensemble, en 2020, près de 10000 incendies ont brûlé plus de 4,2 millions d’acres en Californie, soit plus de 4% des quelque 100 millions d’acres de terre de l’État, faisant de 2020 la plus grande saison d’incendies de forêt enregistrée dans l’histoire moderne de la Californie, selon CalFire.

Une cicatrice de brûlure sur un terrain escarpé, comme celle trouvée à Big Sur, crée des conditions parfaites pour les coulées de boue et les coulées de débris.

Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un déluge de pluie – qui, sur la côte californienne, se produit également de plus en plus fréquemment.

En fait, les types de grosses tempêtes qui peuvent frapper la Californie avec de fortes pluies et de la neige devraient augmenter en intensité dans les années à venir en raison du changement climatique, Daniel Swain, spécialiste du climat à l’UCLA mentionné.

« Il y a beaucoup de preuves que les rivières atmosphériques deviendront plus intenses à mesure que le climat se réchauffera », a déclaré Swain. Bien que nous ne voyions peut-être pas plus de rivières atmosphériques dans l’ensemble, celles qui causent des problèmes deviendront plus fortes et il y aura plus de tempêtes majeures, a-t-il déclaré.

Rendus visibles par les nuages, les rubans de vapeur d’eau connus sous le nom de rivières atmosphériques s’étendent sur des milliers de kilomètres des tropiques à l’ouest des États-Unis.Ils fournissent le carburant pour les pluies massives, les tempêtes de neige et les inondations qui ont suivi le long de la côte ouest des États-Unis.

Ces «rivières dans le ciel» sont responsables de jusqu’à 65% des événements extrêmes de pluie et de neige dans l’ouest des États-Unis, selon une étude de 2017. Bien que bénéfiques pour l’approvisionnement en eau, ces événements peuvent faire des ravages sur les voyages, déclencher des glissements de terrain mortels et causer des dommages catastrophiques à la vie et aux biens, a déclaré la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Un surnom bien connu pour une rivière atmosphérique est le «Pineapple Express», qui se produit lorsque la source de l’humidité est près d’Hawaï.

Swain a déclaré que ce sont les puissantes tempêtes fluviales atmosphériques qui ont historiquement causé des problèmes avec la Pacific Coast Highway, qui « n’est pas dans une position géologiquement très stable, même dans le meilleur des cas. »

La plupart des glissements de terrain le long de l’autoroute sont causés par des terres situées sur le côté supérieur et montagneux de l’autoroute – comme lors de glissements de terrain, de glissements de terrain et de coulées de débris – qui sont souvent aggravés par les incendies de forêt féroces en Californie, a-t-il déclaré.

Swain a déclaré que le changement climatique devrait aggraver à la fois la fréquence et la puissance des incendies de forêt en Californie, ajoutant encore un autre niveau de préoccupation pour la route vulnérable 1.

Et après? La California Coastal Commission s’attend à des adaptations

La Californie planifie l’avenir de l’autoroute 1 depuis des années et la Commission côtière de l’État a été chargée de protéger l’autoroute, a déclaré Ewing.

Les Californiens devraient s’attendre à ce qu’une route à deux voies continue de traverser la majeure partie du littoral de l’État. Des études et des plans ont été élaborés pour garantir que l’autoroute continue de fonctionner.

Mais des adaptations devront être apportées.

Au sud de San Francisco, une section de l’autoroute 1 en proie à des éboulements a été couverte par un tunnel dans un projet qui a coûté des centaines de millions de dollars, a déclaré la Metropolitan Transportation Commission en 2013.

Des vues à couper le souffle sont toujours disponibles dans une section d’un kilomètre de long pour les piétons et les véhicules non motorisés.

Ewing prévoit que d’autres solutions comme celle-là seront nécessaires dans les années et les décennies à venir.

«Vous pouvez continuer à mettre ces pansements dessus», a déclaré Griggs, notant que les adaptations sont particulièrement difficiles sur le terrain impitoyable de Big Sur. Le simple fait de reculer légèrement l’autoroute vers l’intérieur des terres n’est pas une proposition facile.

Certaines réparations effectuées sur la route 1 sont maintenant faites pour durer des décennies en prévision de la poursuite des dommages, a déclaré Drabinski de Caltrans.

Il faudra « des conceptions innovantes » pour protéger la route, a-t-il déclaré. Pour l’instant, les voyageurs peuvent s’attendre à ce que «l’expérience générale de cette route soit toujours là».

Contribuer: The Associated Press