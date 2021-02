Là où une campagne de vaccination est confrontée au scepticisme, à la guerre et à la corruption

Des essais mondiaux ont montré que le vaccin offrait une protection complète contre les maladies graves et la mort. Mais son efficacité contre la variante du virus observée pour la première fois en Afrique du Sud est remise en question, après l’échec du vaccin dans un petit essai visant à empêcher les participants à l’étude de contracter des cas de Covid légers ou modérés.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford bon marché et facile à stocker est livré dans le cadre du programme Covax, une initiative mondiale visant à acheter et à distribuer des vaccins aux pays pauvres gratuitement ou à un coût réduit. Le 15 février, l’Organisation mondiale de la santé a autorisé l’utilisation du vaccin, qui nécessite deux doses par personne, ouvrant la voie à l’Afghanistan pour commencer sa campagne de vaccination.

Exprimant un sentiment partagé par de nombreux Afghans, M. Armani a ajouté: «Quand je vois des gens se couvrir la bouche et le nez, effrayés par Covid, cela me fait rire d’eux.

Dans un pays appauvri en proie à la guerre, à la faim, à la pauvreté et à la sécheresse, un virus invisible est considéré comme un faux, ou une réflexion après coup.

Le vaccin arrive alors que l’Afghanistan lutte contre une deuxième vague meurtrière, alors même que la plupart des Afghans vivent leur vie quotidienne comme si le virus n’avait jamais existé. Beaucoup de gens refusent de porter des masques et se regroupent dans des foules denses à l’intérieur des bazars, des supermarchés, des restaurants et des mosquées, inconscients des affiches de santé publique omniprésentes.

Et même parmi les Afghans qui croient que le virus est réel et veulent être vaccinés, on ne croit guère que le gouvernement, embourbé dans une corruption généralisée, distribuera équitablement des stocks limités de vaccins.