Là où Marquette peut s’améliorer, Ottawa contrôle l’horloge et la meilleure semaine 1 de Streator depuis… – Shaw Local

Lorsque le temps s’est finalement écoulé vendredi soir au EastSide Center lors de la victoire 52-0 de Streator sur East Peoria, cela a apporté un peu d’histoire. La marge de victoire et le total de points des Bulldogs ont été les plus élevés jamais enregistrés pour une ouverture de saison, remplaçant leur précédent record de la semaine 1 lorsque l’équipe de l’entraîneur Lowell “Pops” Dale a remporté une victoire de 45-0 au premier match contre Forrest le 28 septembre. 1923.

Les 52 points marqués et la marge de victoire dans un jeu blanc étaient les plus élevés dans un match depuis le 10 octobre 2003, lorsque le club de l’entraîneur Kelly Kane a battu Dixon, 54-0, ce qui a assuré la première place en séries éliminatoires de Streator depuis 1977.

En gardant les Raiders hors du tableau de bord, Streator a enregistré son premier jeu blanc depuis qu’il a blanchi Westmont, 14-0, lors de la semaine 8 de la saison 2017 – la dernière année où le programme a fait les séries éliminatoires.

– Brian Hoxsey

Marquette espère nettoyer les petites erreurs

Il y avait de la bonne humeur autour du stade Gould vendredi soir à Ottawa après la victoire 26-20 de Marquette sur Aurora Christian. Cependant, le frisson de la critique de film déferlera probablement sur l’entraîneur Tom Jobst et son personnel comme un seau d’eau glacée lorsque la préparation commencera pour le match à domicile de la semaine 2 contre Chicago Christian.

L’absence des deux monteurs de lignes diplômés Beau et Brady Ewers était évidente lors du premier match de MA sans eux. La ligne défensive des Eagles, plus grande et plus physique, a vu le quart-arrière des Crusaders Alex Graham courir pour sa vie presque toute la nuit. C’est sa capacité à se débrouiller qui a fourni les deux touchés décisifs au quatrième quart, et la course difficile de Jurnee Reed et Tommy Durdan qui a valu l’égalité à la mi-temps.

Les Crusaders devront également se débarrasser des pénalités stupides. Ils ont été signalés sept fois pour 65 verges contre AC, allant de deux fautes personnelles à deux 5 verges pour un joueur de ligne n’ayant pas son protège-dents.

“Si nous pouvons faire autant d’erreurs que nous en avons commises et quand même battre une équipe de ce calibre, il y a beaucoup de bonnes choses à venir si nous pouvons arranger les choses”, a déclaré Jobst. « Et nous le ferons. La nervosité du premier match attire tout le monde.

–Charlie Ellerbrock

La deuxième mi-temps de possession était quoi?

En termes simples, la victoire 13-12 d’Ottawa sur Plano a été motivée par la limitation de l’attaque des Reapers et par le simple fait de jouer à distance.

Les Pirates ont remporté la bataille du temps de possession, 30: 21-17: 39 – une statistique encore plus déséquilibrée dans une seconde mi-temps qui a vu les Pirates exécuter 34 jeux offensifs contre 11 pour Plano. La seconde mi-temps de possession s’est soldée par un incroyable 19: 44-4:16 en faveur d’Ottawa.

Une partie du succès des Pirates à arrêter les Faucheurs a été de créer des jeux négatifs, avec Cody Sprows, Levi Sheehan, Ryder Miller, Matt Haerle, Branden Aguirre, Dillan Quatrano et Miles Fredrickson qui ont tous enregistré des tacles pour perte.

Le demi défensif Conner Price a lui-même eu un gros match, enregistrant une interception – la septième de sa carrière universitaire – et repoussant deux autres passes de Plano.

“Nous faisons confiance à Levi et Conner dans les virages et les laissons beaucoup se débrouiller seuls”, a déclaré l’entraîneur des Pirates, Chad Gross. «Ils ont fait des pièces toute la nuit, tous les deux, et [Price] est en phase toute la nuit. Nous avons une tonne de confiance en lui, et il a encore intensifié ce soir.

– JT Pedelty

Les combats irlandais se sont déchaînés lors de la semaine 1

On ne peut vraiment pas exagérer à quel point la victoire 35-33 de la semaine 1 de Seneca samedi soir à Westville était impressionnante… en particulier le match de course des Fighting Irish.

Seneca a récolté en moyenne 8,1 verges par course sur 58 tentatives au sol, tentant seulement trois passes (avec une seule réussite, Paxton Giertz à Kysen Klinker pour 25 verges). Six arrières ont porté le ballon, Asher Hamby, Collin Wright et Nathan Grant dépassant tous les 100 mètres individuellement.

Incidemment, les Irlandais l’ont fait contre une équipe de Westville qui a limité Seneca à un touché la saison dernière dans une défaite de 25-6.

– JT Pedelty

Défense des Bulldogs solide tout au long

L’unité défensive de Streator a organisé un acte d’ouverture dans la victoire des Bulldogs contre East Peoria, n’accordant que 9 verges au total.

Sur les 24 jeux en cours d’East Peoria, 14 se sont soldés par une perte de distance, dont sept plaqués pour perte avec DJ White et Aiden Stevens en récoltant deux chacun, ainsi que James Pawelczyk, Sabby Nieto et Christian Benning. La ruée vers les passes a forcé les quarts-arrière de l’EP à passer 6 en 19 nuits, Benning retirant une paire de passes (en renvoyant une pour un TD) et Nieto tentant également une tentative errante. SHS a également enregistré un quatrième chiffre d’affaires lorsque Dylan Taylor a forcé un échappé et qu’Austin Taylor l’a récupéré.

– Brian Hoxsey

Doug Dieken dans la “Maison du chien”

Le match Ottawa-Streator de vendredi entre deux équipes 1-0 sera certainement amusant, et il le sera encore plus avec Streator choisissant le match de chapiteau Route 23 Rivalry pour rebaptiser son installation de football “Doug Dieken Stadium” après le Streator High all -stater, interprète All-Big Ten de l’Université de l’Illinois et Cleveland Browns Pro Bowler et annonceur de longue date.

La cérémonie devrait avoir lieu entre les concours de deuxième année et universitaires, avec une heure de départ approximative de 18 h 45. Dieken devrait assister et s’adresser à la foule dans le cadre de la cérémonie, qui sera suivie de la 98e rencontre entre les Bulldogs. et Pirates.

“Je pense que le mot” humiliant “est la meilleure façon de le dire”, a déclaré Dieken lorsque l’honneur a été annoncé fin juin. “Cela m’a pris au dépourvu, et je ne peux pas penser à un autre mot autre que” humilié “. C’est juste une leçon d’humilité pour moi.

– JT Pedelty