Mike Madigan était déjà dans l’eau chaude, mais la piscine s’est creusée la semaine dernière lorsque les procureurs fédéraux ont déposé de nouvelles accusations contre l’ancien président de la Chambre et un allié de longue date alléguant un complot en vue d’accepter des pots-de-vin d’AT&T Illinois.

Selon Capitol News Illinois, AT&T a admis avoir utilisé le commerce interétatique pour faciliter la promulgation de lois. La société paiera une amende de 23 millions de dollars dans le cadre d’un accord de poursuite différée.

Si cela vous semble familier, c’est à cause des similitudes avec la plus grande contestation judiciaire de Madigan, son implication dans un scandale de corruption ComEd. Ce service public a payé une amende fédérale de 200 millions de dollars liée à la corruption de Madigan et d’autres afin d’adopter la loi sur l’infrastructure énergétique et la modernisation en 2011 et la future loi sur les emplois énergétiques en 2016.

En mars, un grand jury fédéral a inculpé Madigan de 22 chefs d’accusation liés à “une entreprise criminelle dont le but était d’améliorer le pouvoir politique et le bien-être financier de Madigan tout en générant des revenus pour ses alliés politiques et associés”, selon le bureau du procureur américain pour le district nord de l’Illinois.

Un autre point commun que tout observateur aurait pu prédire est que les républicains réagissent aux nouvelles avec des déclarations liant Madigan aux démocrates toujours en service à Springfield et à ceux qui approchent de la fin de la campagne électorale, ainsi que des appels à prendre au sérieux la réforme de l’éthique législative.

Pratiquement tous les coups sur Madigan sont un jeu équitable, bien que la plupart des points de discussion éthiques ne se concentrent pas suffisamment sur les machinations de Madigan’s House. Le gouvernement fédéral se concentrera sur la corruption, mais la question de savoir si les successeurs à la direction de Madigan ont le même pouvoir de tuer ou de faire avancer la législation est le genre de question qui pourrait aider à nettoyer l’Illinois.

Pourtant, j’aimerais me concentrer sur un autre thème récurrent : chaque texte législatif incorporé dans ces enquêtes a réussi malgré les objections du Citizens Utility Board. Bien que le groupe de défense à but non lucratif affirme qu’il a permis aux contribuables d’économiser plus de 20 milliards de dollars depuis 1984 en luttant contre les hausses des tarifs d’électricité, de gaz et de téléphone, les responsables de la CUB ne gagnent pas toutes les batailles.

La législation AT&T a mis fin à la pratique consistant à obliger le service public à offrir un service de téléphonie fixe à tout client dans sa zone de service, en attendant l’approbation de la Federal Communications Commission. L’Assemblée générale l’a adopté en deux versions, et les deux fois, le gouverneur Bruce Rauner a émis un veto. Les législateurs ont vaincu le deuxième veto en juillet 2017.

Ce serait bien si le résultat de ces enquêtes fédérales – mis à part le respect accru pour la capacité du FBI à détecter les crimes indépendamment de l’affiliation politique – était une compréhension plus large du CUB et de ses objectifs. L’Assemblée générale a créé le CUB en 1983. Les membres élisent les administrateurs en fonction des districts du Congrès. Le financement provient de dons et de subventions.

Pour en savoir plus, visitez citizenutilityboard.org. Le soutien est une décision personnelle, mais tous les contribuables doivent être conscients de la mission et des efforts de CUB.

