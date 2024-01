Là où l’histoire et l’art convergent dans le coin culturel de Durham

DURHAM, Caroline du Nord — L’histoire rencontre l’histoire au coin de West Parrish Street à Durham, une nouvelle galerie d’art qui attire à la fois les amateurs d’art et les jeunes étudiants.

Lena Tillet de WRAL s’est entretenue avec la propriétaire, Linda Shropshire, qui dit vouloir aider à redéfinir qui et quoi fait du grand art.

La beauté est partout à la Ella West Gallery, sur chaque mur et dans chaque cadre soigneusement placé.

“Pour moi, la galerie Ella West représente un rêve réalisé, pas seulement pour moi, mais aussi pour l’artiste, pour notre communauté”, a déclaré Shropshire.

Shropshire est le visionnaire derrière la seule galerie d’art appartenant à une femme noire, qui a ouvert ses portes l’été dernier à Durham.

“J’espère qu’en faisant cela, j’inspirerai davantage de gens à franchir le pas”, a déclaré Shropshire.

Son saut est un voyage de plusieurs décennies.

J’ai commencé à l’école primaire avec un professeur d’art à Charlotte nommé Winston Fletcher.

“Non seulement il a partagé ces informations sur Picasso et tous ces incroyables et grands artistes, mais il m’a également appris des choses sur Emonia Lewis et Elizabeth Catlett”, a déclaré Shropshire.

Incertaine de son rôle dans l’art, Shropshire a eu un déjeuner impromptu avec l’ami d’enfance de Fletcher, le célèbre peintre de Durham, Ernie Barnes.

“Entendre ses histoires pour en quelque sorte comprendre ce qui l’a motivé et la façon dont l’art a changé sa vie”, a déclaré Shropshire. “Je pense que c’est à cet endroit. Et à cette époque, que j’ai développé ce que j’appelle mon cœur de servante pour les artistes.”

En 2022, le célèbre tableau de Barnes sur la cabane à sucre représentant une nuit d’euphorie au manège militaire de Durham s’est vendu aux enchères pour 15,3 millions de dollars.

“Et malheureusement, il n’était pas là pour voir ça”, a déclaré Shropshire. “L’un de mes objectifs est donc de faire en sorte que les artistes vivants de notre époque ne soient pas obligés de devenir des ancêtres, d’obtenir la reconnaissance qu’ils méritent et d’être rémunérés comme ils devraient l’être.”

Les recherches de Shropshire l’ont amenée dans des galeries et des musées du monde entier et elle a prêté attention à ce qu’elle a vu et ce qu’elle n’a pas vu.

“Pendant trop longtemps, les canons de l’histoire de l’art ont été orientés vers les hommes européens, leurs histoires, leurs récits”, a déclaré Shropshire.

La galerie Ella West, du nom de sa mère, s’efforce de raconter une histoire différente en centrant le travail des artistes noirs, des femmes et d’autres artistes sous-représentés.

Cette exposition, intitulée Persistence on Our Terms, présente des peintures saisissantes de l’artiste géorgien Sachi Rome.

“A sa manière, elle crée une sorte de havre ancestral. Ce champ de protection autour du rêve et des espoirs de ce petit garçon. C’est frappant”, a déclaré Shropshire. “C’est tellement délicat, c’est délicat mais aussi résilient.”

Et une installation tissulaire éthérée ressemblant à une mosaïque de l’artiste Maya Freelon.

La personne qui a inspiré cette œuvre est née dans le sous-sol de sa grand-mère à Durham.

“C’est audacieux. C’est amusant. Et chaque jour que j’entre, je considère que c’est un privilège de l’avoir représentée ici”, a déclaré Shropshire.

Un autre endroit, connu sous le nom de Black Wall Street, est également celui où se trouve l’art.

“En 1923, il y a exactement 100 ans, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons était l’imprimerie du Durham Reformer, qui était le journal noir de l’époque. Cette rue était bordée d’entreprises noires”, a déclaré Shropshire. “Et donc être ancré ici signifie que je réalise les rêves de mes ancêtres.”

Des rêves réalisés, des rêves encore rêvés.