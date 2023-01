Là où les stars originales de GMTV sont 30 ans plus tard – Inimitié stricte avec le magnat de la lingerie, romance avec un écart d’âge et nouveau look méconnaissable

C’ÉTAIT l’émission phare du petit-déjeuner qui a lancé la carrière de nombreux visages célèbres que nous connaissons aujourd’hui.

GMTV, qui signifiait Good Morning Television, a diffusé son premier épisode il y a 30 ans ce mois-ci et est resté à l’antenne pendant 17 ans.

Cela a transformé Eamonn Holmes, Lorraine Kelly et Fern Britton en noms familiers.

Il a également stimulé les carrières du Dr Hilary Jones, de M. Motivator et de Carol Vorderman.

Ici, nous examinons ce qui est arrivé à ses grandes stars – de devenir un magnat de la lingerie à établir des records du monde Guinness.

représentant du roi

Fiona Armstrong faisait partie de l’équipe de lancement de GMTV mais est partie après quelques mois pour présenter une émission d’information sur le petit-déjeuner sur BBC World.

Depuis lors, elle a présenté des émissions sur les antiquités, la politique et la cuisine pour ITV, ainsi que d’autres passages avec la BBC.

Fiona, aujourd’hui âgée de 66 ans, partage une fille avec son premier mari, l’homme d’affaires Rod Potts, qui a proposé deux semaines après leur premier « rendez-vous à l’aveugle ».

Elle est maintenant mariée à Sir Malcolm MacGregor, le chef du clan Gregor. Fiona est devenue une spécialiste des clans écossais et a réalisé plus de 20 films à leur sujet – et détient le titre officiel de Lady MacGregor.

En 2016, elle a été nommée Lord Lieutenant of Dumfries – la représentante personnelle du roi dans la région – et a des fonctions telles que l’organisation d’événements et l’organisation de visites royales.

Elle est également mécène de quelques associations caritatives de pêche et se passionne pour encourager davantage de femmes à pratiquer ce sport. En 2010, elle a été nommée l’une des 10 meilleures pêcheuses du pays.

Conférencier en affaires

Michael Wilson a présenté le programme en semaine de GMTV avec Fiona avant de passer à GMTV News Hour, qui a duré à partir de 6 heures du matin et a battu des records en atteignant un million de téléspectateurs en six mois.

En 1995, il est parti pour Sky News et est devenu le rédacteur économique le plus ancien à la télévision, avec 14 ans.

Michael est ensuite revenu à GMTV en tant qu’analyste commercial et a diffusé sur d’autres réseaux de télévision et a présenté une émission commerciale sur JazzFM.

Il a donné des conférences dans le monde entier sur des sujets tels que l’effondrement du mur de Berlin, la récente crise économique et l’avenir des services financiers.

Voix des bus régionaux

Anne Davies, aujourd’hui âgée de 65 ans, est apparue dans plusieurs segments sur GMTV, ouvrant la première émission aux côtés d’Eamonn en 1993.

Ce fut une année de montagnes russes pour Anne, qui a épousé son partenaire et est tombée enceinte plus tard cette année-là.

Elle a déménagé à l’heure des nouvelles, suivie d’une section de cuisine et de la revue du dimanche.

Anne a rendu compte de la disparition de Madeleine McCann en 2007, qui lui a valu un prix de la télévision RTS.

La maman de deux enfants continue de travailler à la télévision, mais offre également un coaching de présentateur et a organisé des événements allant des sommets sur le changement climatique aux cérémonies de remise de prix et aux défilés de mode.

Au cours des dernières années, Anne a travaillé comme lectrice de nouvelles pour BBC East Midlands Today et a également été la voix des annonces à bord des bus pour le service Indigo de Trent Barton.

“Méconnaissable”

Ross Kelly a d’abord rejoint GMTV en tant que producteur mais est devenu présentateur et journaliste de relève.

Il a notamment interviewé les Spice Girls avant leur première représentation de Wannabe pour GMTV sur Southbank à Londres en juillet 1996.

Il est parti en 2000 et a dirigé un jeu télévisé de courte durée Burn Your Bills et un programme de débat The Heaven And Earth Show .

Ross, maintenant âgé de 61 ans, a également fait des présentations sur This Morning, en tant que maître de quiz sur le jeu télévisé immobilier Whose House, et est apparu sur Blankety Blank de Lily Savage en 2001.

La star, qui semble toujours être proche de ses copains présentateurs, a été qualifiée de “méconnaissable” en raison de ses cheveux et de sa barbe grisonnants lors d’une célébration en 2014 des 30 ans de Lorraine Kelly à la télévision.

Reine panto

Avant d’apparaître sur GMTV, Amanda Redington avait joué dans trois films et fait partie de deux groupes musicaux – K-Ram et The Rap Pack.

Elle a épousé le chanteur néerlandais Frank Boeijen en 1990, mais ils ont divorcé en 1994.

Elle est également apparue dans plusieurs pantomimes prenant des rôles tels que la méchante reine dans Blanche-Neige, Peter Pan et Jack dans Jack and the Beanstalk.

Amanda, aujourd’hui âgée de 61 ans, a ensuite figuré dans des publicités pour Coca-Cola, M&Ms, Maltesers, NatWest, Persil et Vodafone, et a travaillé à Radio Jackie.

Elle semble s’être retirée des yeux du public et on ne sait pas ce qu’elle fait actuellement pour le travail.

Recordman du monde Guinness

Steve Chalke, maintenant âgé de 67 ans, a présenté plusieurs émissions pour ITV au fil des ans et a passé un temps à animer Songs Of Praise de la BBC.

La star de la télévision est également ministre baptiste et a précédemment fondé la coalition Stop The Traffik et les organisations caritatives Oasis Trust et Faithworks.

Il a été trois fois détenteur du record du monde Guinness pour avoir collecté le plus d’argent de parrainage en tant qu’individu pour un seul événement. Il a levé 1,25 M £ en 2005, 1,855 £ en 2007 et 2,32 M £ en 2011, le tout en courant le marathon de Londres.

Il est également devenu le sportif le plus générateur d’argent de l’histoire en 2007.

Steve, aujourd’hui âgé de 67 ans, a été conseiller spécial des Nations Unies sur la traite des êtres humains et a écrit plus de 40 livres.

Il partage quatre enfants et six petits-enfants avec sa femme Cornelia Reeves.

Strictement querelle

Fiona Phillips a servi aux fans de GMTV des scoops du monde du divertissement, notamment des reportages sur le premier procès d’OJ Simpson et les Oscars.

Plus tard, elle est apparue sur Loose Women, Watchdog et Strictly Come Dancing en 2005 aux côtés du danseur professionnel Brendan Cole.

En 2021, elle a qualifié Cole de «vieux maître de tâche» et a affirmé qu’elle n’aurait jamais dû le faire strictement – ​​admettant plus tard qu’elle souffrait d’une dépression paralysante à l’époque.

Fiona a déclaré au Mirror: «Je suis devenue une figure de type comédie. Je ne suis pas content de l’avoir fait, mais c’était une expérience. Lorsque Brandan a été licenciée en 2018, elle a affirmé que c’était du “karma”.

“Brendan était un vrai bougre, en fait”, a déclaré Fiona au Daily Star. « Il n’était pas très gentil. Il était vraiment méchant.

Fiona, aujourd’hui âgée de 62 ans, a interprété le personnage de Katie Current dans le film d’animation Shark Tale de 2005, qui mettait en vedette Will Smith, Angelina Jolie et Robert De Niro.

La journaliste s’est vu offrir le poste de ministre de la Santé publique dans l’administration de Gordon Brown en 2007, mais l’a refusé pour s’occuper de ses deux enfants.

Animateur de musique classique

Penny Smith a passé 17 ans chez GMTV et s’est forgé une carrière impressionnante.

Elle a co-présenté The Krypton Factor et a fait des camées dans un épisode de 2001 de Jonathan Creek et le film de 2006 Garfield 2.

Fiona est apparue dans d’autres émissions, notamment Have I Got News For You, Never Mind The Buzzcocks et Loose Women.

Après avoir quitté GMTV, elle a animé plusieurs programmes de radio, dont une émission de musique classique pour Scala Radio, et fait des apparitions régulières sur TalkTV.

Penny, aujourd’hui âgée de 64 ans, a été mariée à son collègue journaliste Tony Birtley pendant trois ans dans les années 80.

Ses ex célèbres incluent Rory Bremner et Paul McKenna – mais elle sort avec l’acteur Vince Leigh depuis 2001.

Romance entre les âges

Ross King était le correspondant de GMTV à Los Angeles et il continue de produire des reportages sur le showbiz pour Lorraine.

Il a également eu des camées dans des émissions de télévision, des rôles dans des productions théâtrales et est apparu dans au moins six films, dont le film Half Past Dead de Jason Seagal en 2002 et The Day After Tomorrow en 2004.

En 2004, Ross a été météorologue pour la chaîne de télévision américaine KTLA après avoir battu 5 000 personnes lors d’un concours pour le poste.

La star écossaise Ross, aujourd’hui âgée de 60 ans, a reçu un MBE pour ses services à la radiodiffusion, aux arts et à la charité dans la liste des honneurs du Nouvel An 2018.

Le mois dernier, nous avons annoncé qu’il s’était séparé de sa femme, l’actrice Brianna Deutsch, de 22 ans sa cadette à 38 ans, après sept ans de mariage.

Magnat de la lingerie

Rhonda Shear a passé quatre ans jusqu’en 1997 en tant que correspondante hollywoodienne pour GMTV, mais a également travaillé comme actrice et mannequin.

Elle a 39 crédits d’acteur sur IMDB, dont une apparition dans la parodie Star Wars Spaceballs et des rôles dans Cheers, Happy Days, The A-Team et The Dukes Of Hazard.

En 2001, Rhonda a lancé une gamme de lingerie et neuf ans plus tard, son produit Ahh Bra est devenu un succès du jour au lendemain, se vendant à plus de 25 millions d’unités à l’international.

La femme de 68 ans, qui a posé deux fois nue pour Playboy, s’est diversifiée dans les vêtements de détente, les maillots de bain et les parfums.