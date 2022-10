La ou les réinvention(s) de Danielle Smith

De retour à Calgary, elle s’est jointe à un groupe de défense des droits de propriété qui a critiqué, entre autres, la législation sur les espèces en voie de disparition et les restrictions à l’usage du tabac à l’intérieur. Pendant ce temps, une autre jeune étoile montait : un député réformiste élu pour la première fois en 1997 sous le nom de Jason Kenney. Il avait travaillé aux côtés de son partenaire McKinsley à l’Alberta Taxpayers Association, puis dans son bureau du Parlement.

Smith et Kenney sont devenus des alliés conservateurs, et lorsque son assistante de circonscription Peggy Anderson s’est présentée comme administratrice du conseil scolaire public, Smith s’est également présentée, remportant un poste en 1998.

Smith et Anderson sont devenus le bloc réformiste officieux du conseil scolaire de Calgary, se disputant régulièrement avec des administrateurs plus progressistes. La future première ministre, testant ses côtelettes politiques, montrerait avec audace le soutien du public à des frais de scolarité plus élevés et à la fermeture d’écoles, dans l’intérêt d’une meilleure budgétisation.

« J’étais un peu plus stridente », dira-t-elle plus tard au Calgary Herald. “Je n’étais probablement pas aussi ouvert d’esprit sur certaines des autres questions légitimes soulevées par les autres administrateurs.” Les querelles et l’acrimonie droite-gauche sont devenues si grandes que le ministre provincial de l’Éducation est intervenu et a balayé toute la commission scolaire. Après 11 mois, le premier concert politique de Smith a été grillé.

Son premier concert médiatique a suivi rapidement. Son intelligence et ses vues lucides ont impressionné la direction du Calgary Herald, qui l’a embauchée à la fin de 1999 pour rédiger des éditoriaux et des chroniques de journaux. Elle a accumulé des centaines de signatures au cours des années suivantes, allant de plaidoyers pour la réforme de la santé à des plaidoyers pour la prudence budgétaire à l’hôtel de ville.

Plus tard, de vieilles opinions seraient draguées pour se moquer de Smith – lorsqu’elle faisait campagne en tant que chef de Wildrose en 2012, sa rivale conservatrice Alison Redford a signalé un article proposant une prostitution quartier rouge à Calgary, et cet été, PressProgress, alignée sur le NPD, a rappelé au monde qu’elle avait écrit une fois un article revendiquant avantages pour la santé de consommation modérée de tabac.

Les producteurs de télévision ont également remarqué son talent pour les discussions provocantes – elle est devenue l’animatrice de l’émission nationale Dimanche mondial programme d’actualités, pendant environ trois ans jusqu’à son annulation en 2005.