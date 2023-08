Là où les objectifs d’Uber en matière de climat et de conduite autonome se rejoignent à l’avenir

« Tous les AV seront électriques », a déclaré Angelo Zino, analyste chez CFRA Research. « Uber est plus qu’heureux de les faire venir, et ils auront une part du trajet. Les prix devraient baisser considérablement car il n’y aura pas de chauffeurs. Ensuite, le nombre de trajets devrait augmenter de façon exponentielle. »

La route ne sera pas sans embûches. Peu de temps après la décision californienne, une série d’accidents de la route à Cruise a conduit l’État et GM à convenir de réduire rapidement de 50 % l’expérimentation de la flotte de robotaxis pendant que les enquêtes se poursuivent. Mais les analystes sont convaincus de la tendance à long terme.

Les analystes affirment que les véhicules électriques pourraient être la clé d’un modèle commercial de retour vers le futur pour la plus grande entreprise de covoiturage au monde, d’autant plus que les véhicules électriques autonomes montrent de plus en plus de signes de vie en tant que stratégie de covoiturage. Des nouvelles comme Moteurs généraux » rapport du deuxième trimestre sur la baisse rapide des coûts de son unité Cruise Automation AV, qui a déclaré qu’elle pousserait bientôt les coûts d’exploitation en dessous de 1 $ par mile, ainsi que la décision du 10 août de la California Public Utility Commission de supprimer les limites sur le nombre de véhicules autonomes. cette croisière et Alphabet L’unité Waymo de peut opérer dans les rues de San Francisco et les heures de la journée où elles peuvent être déployées font valoir que l’avenir arrive plus tôt que ne le pensent de nombreux investisseurs.

Cette stratégie pourrait encore boucler la boucle, alors que les progrès dans le domaine des véhicules autonomes convergent avec l’amélioration rapide des flux de trésorerie d’Uber, une rentabilité annuelle imminente et un objectif supplémentaire pour l’entreprise : que l’ensemble de sa flotte américaine devienne entièrement électrique d’ici 2030.

« Pendant la majeure partie de notre histoire, la rentabilité n’était pas la première chose qui revenait lorsqu’on interrogeait quelqu’un sur Uber », a déclaré Khosrowshahi lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre d’Uber le 1er août. « En fait, de nombreux observateurs au fil des ans ont proclamé avec audace que nous ne gagnerions jamais d’argent et j’ai compris pourquoi ils ressentaient cela. »

Entre-temps, Uber a perdu plus de 25 milliards de dollars, alors que son premier programme de véhicules autonomes a échoué et qu’il a écarté une myriade d’autres idées d’expansion à moitié cuites dont l’homme de 54 ans a hérité lorsqu’il a pris ses fonctions en 2017.

Certes, Uber a traversé une période compliquée. Son introduction en bourse à 45 $ l’action est tombée à 27 $ en quelques mois, et à 21 $ au début de la pandémie de Covid – un plus bas qu’elle a revisité l’été dernier avant de doubler à 44 $. De 2019 à 2022, ses comptes de résultats montrent une perte nette totalisant près de 25 milliards de dollars, principalement due à la comptabilisation de ses erreurs passées – y compris les 1,7 milliards de dollars perdus dans ses efforts de développement de voitures autonomes entre 2018 et 2020, lorsqu’il a vendu l’unité à Pittsburgh. basé sur Aurora Innovation.

Mais sous la surface, de nombreuses choses se sont produites qui ont fait d’Uber une entreprise rentable, du moins selon la comptabilité point-com, d’ici le second semestre 2022. Son flux de trésorerie d’exploitation pour les cinq derniers trimestres s’élève à 2,69 milliards de dollars – et celui de cette année. Les flux de trésorerie opérationnels de 3 milliards de dollars devraient atteindre 5 milliards de dollars en 2024, a déclaré Zino.

C’est une des raisons les 32 analystes qui suivent Uber recommandent le titre, selon TipRanks. « Ils ont redimensionné l’entreprise parce qu’ils ont dû le faire pendant la pandémie », a déclaré Scott Devitt, analyste de Wedbush Securities.

Brian Nowak de Morgan Stanley affirme désormais qu’une combinaison d’augmentations à un chiffre du nombre d’utilisateurs chaque année, de la fréquence des déplacements de chaque utilisateur et des hausses de prix maintiendra les revenus en hausse à deux chiffres pendant plusieurs années.

L’inflation a été une aide improbable pour Uber. L’entreprise a simplement augmenté le coût des services pour lesquels elle avait longtemps été critiquée pour sa sous-facturation, alors même qu’elle s’efforçait de gagner des parts de marché plus rapidement que ses concurrents comme Lyft . L’entreprise a économisé de l’argent en procédant à des licenciements pas plus tard que cette année, lorsqu’elle a licencié près d’un tiers de son équipe de recrutement pour refléter le ralentissement du rythme d’embauche. Mais la force la plus importante a été qu’Uber est finalement devenu suffisamment grand, puisque ses revenus ont grimpé à 31,9 milliards de dollars l’année dernière, contre 13 milliards de dollars avant Covid 2019.

« Ils ont été un bénéficiaire net de l’inflation », a déclaré Zino, qui a déclaré que les dépenses relativement stables, en particulier pour la recherche et le développement, ont généré des gains de revenus comme la hausse de 40 % des revenus de sa division de covoiturage au deuxième trimestre. doubler. « Ils génèrent des flux de trésorerie importants et vont les accroître. C’est une entreprise qui est avant tout une question d’échelle. »

Tout cela constitue le contexte de la transition vers une flotte entièrement électrique.

Ce qui est frappant dans le plan d’Uber, c’est à quel point il est léger en capital, a déclaré Devitt – suffisamment pour qu’Uber soit capable de jongler avec la hausse des rachats d’actions. Hertz Le partenariat de avec Uber permet aux conducteurs de louer des véhicules électriques pour aussi peu que 273 $ par semaine pour une Chevy Bolt ou une Hyundai Kona et 299 $ pour une Tesla Model 3, avec jusqu’à 45 % de réduction sur les frais de recharge publics dans le cadre d’un partenariat avec EVgo.

Pour aider les conducteurs à récupérer ce coût, Uber leur verse 1 $ de plus par trajet et enregistre les utilisateurs de véhicules électriques dans son programme Uber Green, les conducteurs de la plupart des véhicules électriques étant éligibles au plan Comfort Electric à prix élevé. Le seul dollar par trajet peut ajouter jusqu’à 4 000 dollars au revenu annuel d’un conducteur, selon l’entreprise. À Londres, l’entreprise facture une taxe sur l’air pur sur tous les trajets, ce qui a permis de récolter au moins 145 millions de livres pour subventionner les achats de véhicules électriques par les conducteurs. Aux États-Unis, les conducteurs qui achètent un véhicule électrique via TrueCar.com peut récupérer 1 000 $ s’ils utilisent le véhicule pour au moins 100 trajets Uber.

Jusqu’à présent, 20 % des kilomètres parcourus par Uber à Londres sont électriques, affirme l’entreprise, bien plus que les 10 % des kilomètres parcourus en Californie ou les 5 % en Amérique du Nord. C’est bien loin de l’objectif de l’entreprise d’être entièrement électrique dans la ville d’ici 2025. L’entreprise affirme qu’elle n’a pas l’intention d’introduire la taxe sur l’air pur sur les marchés américains.

« Nous verrons en 2025 ou 2026 où ils en sont et si quelque chose comme ça sera mis sur la table aux Etats-Unis », a déclaré Zino.

Cela fonctionne jusqu’à présent. Le nombre de véhicules électriques sur la plateforme Uber a triplé l’année dernière

Cela est confirmé par Tracy Lynn Young, qui conduit pour Uber dans la région métropolitaine d’Atlanta depuis sept ans. Elle a déclaré à CNBC en mai qu’elle payait 340 $ par semaine pour sa Tesla via Hertz et qu’elle pouvait encaisser 1 800 $ en conduisant lors d’un week-end chargé, en partie grâce aux incitations aux véhicules électriques et à la curiosité des conducteurs qui demandent une Tesla parce qu’ils n’y sont jamais allés. dans un VE. Les incitations à elles seules paient presque le prix de la voiture, a-t-elle déclaré.

Bonus : sa recharge coûte 120 $ de moins par semaine que son essence, l’entretien mensuel de la voiture est inclus et elle économise sa propre voiture, qui a accumulé 95 000 miles en deux ans en travaillant comme chauffeur de covoiturage et vendeuse immobilière.

La plupart des 800 millions de dollars qu’Uber prévoit de dépenser serviront à subventionner ces avantages, a déclaré Khosrowshahi. Une grande partie du reste sera consacrée au développement de bornes de recharge et d’applications téléphoniques permettant aux conducteurs de trouver ces bornes de recharge. La société développe également un logiciel pour surveiller le fonctionnement des batteries des conducteurs, les envoyer dans des zones où les chargeurs sont nombreux en cas de besoin et les guider pour qu’ils se rechargent pendant les périodes les plus lentes de la journée afin de ne pas perdre de revenus.

« Si vous êtes à 15%, cela ne vous enverra pas dans des endroits qui vous bloqueront », a déclaré Khosrowshahi.

Mais Zino affirme que l’investissement n’est que des cacahuètes si, comme l’espère le PDG, il suffit à amener presque tous les conducteurs à passer à l’électrique d’ici 2030. Khosrowshahi n’est pas allé jusqu’à dire que les conducteurs existants qui ne sont pas passés à l’électrique seront coupés d’Uber, affirmant qu’il penser aux incitations plutôt qu’aux punitions.

Mais les véritables bénéfices proviendront des accords avec Waymo, Cruise et d’autres lecteurs AV au fil du temps, si les AV sont vraiment sur le point d’être utiles à grande échelle, pensent les analystes. Ils prévoient un Uber hybride où de nombreux itinéraires seraient desservis par des AV expédiés par Uber mais n’appartenant pas à l’entreprise, éliminant ainsi de nombreux chauffeurs.

Étant donné qu’Uber n’a généré que 29 % des réservations brutes de mobilité au deuxième trimestre de cette année, et même cela représente une augmentation par rapport à environ 26 % il y a un an, cela permettrait à Uber de réduire les tarifs sur de nombreuses routes tout en gagnant beaucoup plus d’argent, Zino dit. Et cela ramènera l’entreprise à ce qu’elle avait promis de devenir un jour, soit 25 milliards de dollars de pertes.

Si tout fonctionne, bien sûr.

Les analystes ne pensent pas qu’Uber possédera un jour une grande flotte de véhicules autonomes. Au lieu de cela, le résultat le plus probable est que l’application devienne une plateforme intelligente pour les futurs joueurs Cruise, Waymo, Tesla et AV. Tous seront en compétition pour attirer des clients sur la plateforme d’Uber, tout comme les hôtels recherchent des affaires sur Expedia.com – une entreprise autrefois dirigée par Khosrowshahi.

En effet, une menace pour le statut actuel d’Uber en tant que chouchou du marché serait que les fabricants d’audiovisuels, en particulier Tesla, décident de concurrencer Uber directement pour les passagers, a déclaré Zino. Et les craintes de récession pourraient nuire aux actions, comme elles l’ont fait pendant un certain temps l’année dernière, et s’aggraver si une récession se produisait réellement.

Khosrowshahi a déclaré à Sellers que 10 à 20 % des chauffeurs Uber pourraient bientôt être des robots, mais il a ajouté qu’il pensait toujours que davantage de personnes conduiraient pour Uber qu’aujourd’hui.

« Nous voulons que tous les conducteurs du monde soient sur notre plateforme ; si ce conducteur s’avère être un robot, ce n’est pas grave, tant qu’il est en sécurité », a-t-il déclaré. « 2030 approche à grands pas. »