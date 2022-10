“Là où les friandises sont excellentes” : les amateurs de sucreries accueillent Diwali

De nombreux préparatifs entrent dans la célébration de Diwali, la fête hindoue des lumières, qui commence lundi.

Il y a le nettoyage et la décoration de la maison, l’achat de nouveaux vêtements, la visite d’amis et de la famille – et bien sûr la préparation et le partage de la nourriture. Et bien que les aliments associés à Diwali varient d’une culture à l’autre, un thème central est les collations et les sucreries.

La fête rend hommage à la déesse Lakshmi, déesse de la prospérité. Il célèbre la lumière sur les ténèbres, les nouveaux départs et le triomphe du bien sur le mal.

Roni Mazumdar est le fondateur et PDG de Unapologetic Foods, un groupe de restaurants qui comprend Dhamaka et Semma à New York. Il a quitté Kolkata pour les États-Unis à l’âge de 12 ans et manque les célébrations de Diwali de sa jeunesse.

« En Inde, tous les membres de ma famille étaient là, et c’est ce qui en a fait Diwali pour moi », dit-il.

Le bonbon qui résume pour lui le plaisir des vacances est le rasgulla frais, un bonbon bengali au jaggery, un type de sucre de canne roux.

“Imaginez ces petites boulettes de fromage qui sont trempées dans un sirop de jaggery sucré que vous pouvez simplement mettre dans votre bouche toute la journée. C’est comme une intervention divine de l’humanité », dit-il.

Le rasgulla qu’il associe le plus à Diwali est fabriqué à partir de nolen gur, un sirop de jaggery à base de sève de palmier dattier, qui est récolté à l’approche de Diwali, lorsque le temps se refroidit.

Le lait est également une grande partie des sucreries de Kolkata et de l’est de l’Inde, dit-il. Il adore le kacha gulla, fabriqué à partir de lait qui a été caillé et qui a une texture lâche “comme du fromage ricotta”. Il est utilisé dans de nombreux types de bonbons.

Raghavan Iyer, auteur de livres de cuisine et lauréat du prix James Beard, garde de bons souvenirs des célébrations de Diwali à Mumbai, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans.

« La nourriture elle-même est importante, mais il s’agit aussi de l’échange d’aliments avec des parents et des amis — c’est la partie la plus amusante », dit-il. “En grandissant, nous savions toujours à quels voisins aller – les maisons où les friandises seraient vraiment géniales.”

Il se souvient avec émotion d’une boulette à base de farine de riz cuit à la vapeur appelée kozhukattai. Sa famille en a fait deux versions : une sucrée à base de noix de coco fraîche et de jaggery, et une salée remplie de lentilles et de piments.

Iyer dit que Diwali a toujours présenté du kaaju barfi, des barres à base de purée de noix de cajou, de ghee (beurre clarifié) et de sucre. (Astuce à sa sœur : il espère que vous lui en enverrez cette année !)

Et de nombreux desserts, dit-il, sont finis en les trempant dans un sirop sucré. L’un de ses favoris est le jalebi, qui contient de la farine de pois chiche. Il est trempé dans du sirop de sucre mélangé à de la cardamome, du safran et du citron vert.

Leela Mahase de Queens, New York, a grandi dans une famille hindoue à Trinidad. Ses bonbons Diwali comprennent des ladoos, qu’elle prépare avec une pâte à base de pois cassés moulus et de curcuma. Il est frit dans l’huile, puis broyé à nouveau et combiné avec un sirop à base de cassonade, d’épices diverses et de lait concentré. Il est formé en boules pour manger.

Mahase fabrique également du prasad, préparé en faisant griller de la farine dans du ghee, puis en ajoutant de la crème de blé. Dans une casserole séparée, elle fait mijoter du lait évaporé avec de l’eau, des raisins secs, de la cannelle et de la cardamome. Ce sirop à base de lait est ajouté au mélange de crème de blé et cuit jusqu’à évaporation du liquide. Il a une texture qu’elle compare à de la purée de pommes de terre et se mange avec les doigts.

Maneesha Sharma, avocate et mère de trois enfants à New York, célèbre Diwali selon les traditions du nord de l’Inde, d’où sa famille est originaire.

«Diwali est célébré avec grandeur. Vous décorez la porte d’entrée avec des lumières, vous mettez vos plus beaux atours et vous mangez des mets délicats que vous ne mangeriez pas tous les jours », dit-elle.

En Inde, dit-elle, il est courant de donner aux autres des boîtes et des paniers contenant de la nourriture et des pièces d’or représentant des images de dieux, tels que Ganesh et Lakshmi.

Sharma dit que “dans le cadre du service de prière, lorsque vous allumez la flamme, vous faites une offrande de nourriture – toujours un bonbon – aux dieux”.

Elle dit que l’inclusion de noix broyées dans les desserts est une façon traditionnelle de démontrer la richesse et d’offrir le respect. Les pistaches et les amandes sont populaires.

Ici aussi, le lait est présent dans de nombreux desserts, dit-elle, dont le phirni, une crème pâtissière cuite dans un ramequin, saupoudrée de pistaches et servie froide. Il y a aussi le burfi, coupé en petits carrés ressemblant à du fudge.



Katie Workman écrit régulièrement sur la nourriture pour l’Associated Press. Elle a écrit deux livres de cuisine axés sur la cuisine familiale, “Dîner résolu!” et “Le livre de recettes Mom 100”. Elle blogue sur http://www.themom100.com/about-katie-workman. Elle peut être contactée à Katie@themom100.com.

Katie Workman, Associated Press