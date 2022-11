Là où les cow-boys volent et le bétail met les voiles : un voyage gastronomique épique

L’échelle épique et la géographie définissent le passage de la gamme ouverte à l’assiette.

Le Territoire du Nord de l’Australie est souvent appelé la dernière frontière. C’est une région sauvage chaude et féroce deux fois plus grande que le Texas avec une population de moins de 250 000 habitants. Dans le NT, vous êtes un imbécile si vous ne conduisez pas avec deux pneus de rechange et des tonnes d’eau. En décembre dernier, un couple qui était perdu depuis des jours a marché près de 40 miles avant de trouver de l’aide après que leur voiture a été prise dans une inondation.

L’exportation en direct fournit environ 13 000 emplois de cette façon. Et dans les ports et les stations d’élevage, l’activité, qui a débuté au XIXe siècle, tend à s’étaler.

Le plus grand ranch des États-Unis, King Ranch au Texas, s’étend sur 825 000 acres. La plus grande station de bétail d’Australie s’étend sur 5,85 millions d’acres, tandis que la plus grande des Territoires du Nord s’étend sur quatre millions.

La gare de Waterloo, bien que considérée comme relativement petite, est environ trois fois plus grande que New York. Une vingtaine de personnes appellent l’endroit à la maison. Des ravins rocheux bordent le paysage. L’électricité provient d’un générateur diesel. Les enfants sont enseignés par ce qu’on appelle encore des gouvernantes, et le travail pénible est partagé – les ouvriers et les propriétaires lavent leur propre vaisselle.