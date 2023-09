Là où les conseillers financiers voient des opportunités

« À court terme, le marché boursier pourrait très bien se porter », a déclaré Spinelli. « Et cela pourrait aussi provoquer un refroidissement de l’économie. »

Les investisseurs traversent généralement de nombreux cycles d’investissement et ne s’accordent pas nécessairement avec les actions, les obligations et les autres domaines d’un portefeuille, a-t-il déclaré.

Pour les meilleurs conseillers financiers qui ont figuré sur la liste CNBC FA 100 cette année, le défi consiste à traduire ces prévisions économiques pour les clients et à proposer des stratégies d’investissement gagnantes.

Voici un aperçu plus approfondi de la liste FA 100 de CNBC des meilleures sociétés de conseil financier pour 2023 :

Alors que l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans et que la Réserve fédérale a augmenté à plusieurs reprises les taux d’intérêt pour maintenir la croissance des prix à un niveau bas, d’autres conseillers financiers sont également en état d’alerte en cas de ralentissement.

« En général, lorsque les taux d’intérêt augmentent aussi rapidement, aussi rapidement et que la masse monétaire se contracte aussi rapidement et autant, nous constatons un ralentissement généralement environ 18 mois plus tard », a déclaré David Rea, président de Salem Investment Counselors à Winston-Salem. , Caroline du Nord, classée 27e sur la liste CNBC FA 100 de cette année.

Par conséquent, il pourrait y avoir un ralentissement, qui, selon Rea, se reflète déjà dans les données économiques prospectives.

Que cela se transforme en une véritable récession ou en un atterrissage en douceur plus doux, les experts affirment que les investisseurs ont désormais des raisons d’être optimistes quant aux opportunités du marché.