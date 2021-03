BEYROUTH (AP) – Ville de province négligée au milieu des terres agricoles du sud, Daraa a été le premier endroit en Syrie à exploser en manifestations contre le régime du président Bashar Assad en mars 2011.

Daraa a vu l’arc du conflit syrien. Les manifestants rencontrés par une répression brutale des forces d’Assad se sont tournés vers la rébellion armée et la guerre civile. Les combattants de l’opposition se sont libérés du régime d’Assad dans de nombreux domaines, pour être écrasés par son armée une fois que ses alliés, l’Iran et la Russie, l’ont soutenu avec leur puissance de feu.

Aujourd’hui, à l’occasion du 10e anniversaire de ces premières manifestations, Daraa est de retour sous le contrôle du gouvernement. Mais seulement de façon ténue. Bouillonnant de ressentiments, désespéré de crise économique et en proie à des groupes armés, le lieu de naissance du soulèvement se sent toujours perché au bord d’un volcan actif.

«Les jeunes hommes toujours en Syrie vivent dans le désespoir», a déclaré Ahmed al-Masalmeh, qui a aidé à organiser des manifestations à Daraa il y a dix ans. Désormais en exil en Jordanie, il reste déterminé à faire avancer la cause malgré les victoires militaires du gouvernement.

«Nous investirons dans le désespoir … pour relancer la révolution.»

Al-Masalmeh, à l’époque propriétaire d’un magasin d’électronique âgé de 35 ans, faisait partie des manifestants à la mosquée Omari de Daraa le 18 mars 2011, lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule. Deux personnes ont été tuées, la première à mourir dans une décennie de guerre qui aurait tué plus d’un demi-million de personnes, chassé la moitié de la population syrienne de leurs maisons et nivelé des pans entiers de ses villes les plus fières.

Al-Masalmeh s’était attendu à de la violence, mais pensait qu’Assad ne pouvait pas s’en tirer avec ce que son père Hafez Assad avait fait en 1982, tuant des milliers de personnes pour écraser une révolte.

«Nous pensions que le monde était devenu un petit village, avec des réseaux sociaux et des stations satellites», a-t-il déclaré à l’AP. «Nous ne nous attendions jamais à ce que le niveau de meurtre, de brutalité et de haine envers les gens atteigne ces niveaux.»

D’une certaine manière, Daraa a donné le ton à l’opposition. Un marigot par rapport aux villes plus cosmopolites du centre, la population de la province de Deraa est majoritairement sunnite musulmane, largement conservatrice et appauvrie – et amère après des décennies de négligence. Alors que les militants laïques préconisaient des manifestations pacifiques, les manifestants de Daraa, confrontés aux agents de sécurité qui les tuaient et les torturaient, se sont tournés vers les milices armées pour riposter.

Dans tout le pays, les islamistes des milices rebelles, y compris les combattants liés à Al-Qaida, ont éclipsé davantage de groupes de gauche, laïques ou nationalistes. La méchanceté de la guerre a alimenté les haines sectaires, en particulier entre les sunnites et les alaouites, la secte minoritaire à laquelle appartient Assad.

«Ma peur s’est transformée en dépit et en haine. Je détestais les chiites, je détestais les alaouites », a déclaré Nadel al-Amari. Il a quitté l’université en mars 2011 et a ouvert un centre des médias à Daraa, transmettant des images de manifestations au monde. Al-Amari a été détenu et brutalement torturé pendant quatre mois en 2011. Il a fui la Syrie et vit maintenant en Allemagne.

À son apogée en 2013 et 2014, les rebelles contrôlaient la majeure partie de la Syrie à l’est de l’Euphrate, certaines parties de la province de Daraa et une grande partie du nord. Il s’est battu pour toutes les grandes villes et a même menacé Damas de la campagne environnante.

Les forces d’Assad ont déclenché des frappes aériennes, des bombes barils dévastatrices et des attaques chimiques. Le vent a tourné lorsque ses alliés, Moscou et Téhéran, sont intervenus directement, d’abord l’Iran avec des experts militaires et des milices chiites alliées, puis la Russie avec ses avions de combat.

Les sièges et les campagnes militaires contre les villes tenues par l’opposition ont rasé les quartiers et ont affamé les populations dans la soumission. Le territoire de l’opposition s’est rétréci, jusqu’à devenir confiné à une petite enclave centrée sur la province d’Idlib au nord-ouest, dominée par des militants islamiques et ne survivant que grâce à la protection turque.

Les forces gouvernementales soutenues par la Russie ont submergé la province de Deraa en août 2018.

Mais Daraa était loin d’être contrôlée. Au lieu de cela, il dépeint un scénario pour le futur proche instable de la Syrie: une guerre qu’Assad peut dominer mais pas carrément gagner, des puissances étrangères rattrapant leurs arrangements et une population toujours en proie à la dissidence.

Daraa a fait l’objet d’un arrangement unique négocié par la Russie, en partie à cause de la pression d’Israël, qui ne veut pas de milices iraniennes à sa porte, et de la Jordanie, qui veut garder ses frontières ouvertes.

Dans certaines parties de la province, les combattants rebelles qui ont accepté de «se réconcilier» sont restés en charge de la sécurité. Certains ont rejoint le 5e corps, qui fait techniquement partie de l’armée syrienne mais supervisé par la Russie. Les institutions étatiques et municipales sont revenues, mais les forces gouvernementales sont restées à l’écart.

Ailleurs, les troupes russes et gouvernementales sont aux commandes ensemble dans une autorité gouvernementale édulcorée. Dans le reste, le gouvernement exerce un contrôle absolu, et l’armée syrienne et les milices soutenues par l’Iran se sont déployées.

La présence organisée de l’opposition donne une marge de manœuvre pour les manifestations et le sentiment ouvert contre le gouvernement difficile à trouver ailleurs.

Certains rebelles ont rejeté l’accord avec la Russie et mènent une insurrection de bas niveau qui a tué plus de 600 personnes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Parmi les morts figurent des troupes gouvernementales, des miliciens pro-iraniens, des rebelles qui ont signé les accords avec la Russie et des maires et des employés municipaux considérés comme fidèles au gouvernement.

Comme dans d’autres régions du pays, beaucoup sont préoccupés par l’influence croissante de Téhéran. Les milices soutenues par l’Iran recrutent de jeunes hommes attirés par un salaire stable. Les commerçants liés à Assad et à l’Iran ont exploité la misère à Daraa pour acheter des terres. Les milices pro-iraniennes encourageraient les sunnites à se convertir au chiisme.

Un nouveau mouvement civil dans la province s’emploie à sensibiliser le public à la vente de terres et à rallier l’opposition aux prochaines élections présidentielles, dans lesquelles Assad sera le seul candidat, a déclaré Hassan Alaswad, un éminent avocat de Daraa maintenant en exil en Allemagne.

Mais dans le même temps, le public est également épuisé par l’effondrement de l’économie en Syrie. L’inflation monte en flèche et il y a peu d’emplois. Le commerce et l’agriculture sont en panne et les infrastructures détruites.

En Allemagne, al-Amari travaille à bâtir une vie. Mais il est inexorablement lié à la Syrie. Il suit les événements dans sa ville natale. Il fond en larmes quand il parle de chez lui. Il n’a pas vu sa famille depuis 10 ans. Tatoué sur son avant-bras, c’est la date des premières manifestations, le 18 mars.

«Nous vivons et ne vivons pas», a-t-il dit.