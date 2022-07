Là où le pot est devenu légal, les décès par accident de voiture ont augmenté

Par Steven Reinberg

Journaliste de la journée de la santé

MARDI 19 juillet 2022 (HealthDay News) – – Les accidents de voiture et les décès sont en augmentation dans les États américains qui ont légalisé les loisirs marijuana, une nouvelle étude trouve.

“La marijuana, comme l’alcool et à peu près toutes les autres drogues, change la façon dont vous vous sentez et votre comportement. C’est le but d’une drogue. Et cela change votre façon de conduire. Nous devons tous réaliser que conduire après avoir consommé de la marijuana est une mauvaise idée, ” a déclaré le chercheur principal Charles Farmer, vice-président pour la recherche et les services statistiques à l’Insurance Institute for Highway Safety.

Son équipe a découvert qu’après la légalisation de la marijuana, le taux d’accidents de voiture avec blessés avait augmenté de près de 6 %, tandis que les accidents mortels avaient augmenté de 4 %. Aucune augmentation de ces accidents n’a été observée dans les États qui n’avaient pas légalisé la marijuana, ont noté les chercheurs.

Ces résultats sont cohérents avec des études antérieures, a déclaré Farmer. “Il devient de plus en plus clair que la légalisation de la marijuana a un coût. Mais légalisation de la marijuana est encore une nouveauté, et il y a de l’espoir que ces premières tendances puissent être renversées », a-t-il ajouté.