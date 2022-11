Là où le ciel rencontre la mer : Jennifer Guidi se penche sur la beauté

LOS ANGELES – À une époque de troubles dans le monde – inflation, division politique, conflit militaire à l’étranger – l’œuvre de Jennifer Guidi peut à première vue sembler utopique, Pollyannaish, tout simplement jolie.

Et Guidi n’hésite pas à s’inspirer des soleils, des lunes, des fleurs, des oiseaux et des arcs-en-ciel. Elle ne s’excuse pas non plus d’aimer la couleur rose.

Mais bien qu’elles soient agréables à regarder, ses peintures et ses sculptures – qui seront exposées samedi à la galerie David Kordansky ici – démentent une profondeur et une complexité que les conservateurs reconnaissent de plus en plus. “C’est plus qu’il n’y paraît”, a déclaré Heidi Zuckerman, directrice du musée du comté d’Orange, qui organise une exposition Guidi l’automne prochain. “Cela tient en partie à la complexité de la sous-couche et à ce qu’elle cache sous la surface. Je pense que c’est une métaphore intéressante pour les femmes et l’essence même de qui nous sommes.

La qualité agréable du travail de Guidi masque également un avantage – sa lutte pour être respectée en tant qu’artiste féminine dans un domaine qui reste dominé par les hommes ; pour que ses peintures soient prises au sérieux comme substantielles plutôt que décoratives; et d’établir une identité professionnelle indépendante de celle de son ancien mari, l’artiste plus en vue (et plus cher) Mark Grotjahn.