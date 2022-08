Là où l’argent rencontre les sentiments : la thérapie financière trouve sa place

“Le programme de thérapie financière forme les gens à reconnaître quand un problème ne relève pas de leur domaine de compétence et à faire référence à quelqu’un d’autre si nécessaire”, a-t-elle déclaré. De nombreux planificateurs financiers traitent avec des clients lorsqu’ils font face à des événements majeurs de la vie, tels qu’un mariage, un divorce, un changement de carrière, une retraite ou un décès dans la famille, et il est normal qu’ils suggèrent un avocat ou un comptable. Pourquoi pas un thérapeute ?

Les grandes institutions financières adoptent également des angles plus délicats avec leurs clients.

“Les planificateurs financiers ont toujours su que les clients ont du mal à atteindre leurs objectifs même lorsqu’ils ont été clairement définis et démontrés”, a déclaré Sonya Lutter, membre fondatrice de la Financial Therapy Association qui a récemment fondé EnLite, un fournisseur de recherche et de formation pour les planificateurs financiers et les thérapeutes. . “La partie qui manquait est l’élément personnel et comportemental – un ordinateur ne peut pas simplement cracher cela. De nombreuses grandes entreprises le reconnaissent maintenant et commencent à intégrer la formation comportementale dans leur travail. »

Même le CFP Board, une organisation qui supervise le processus d’accréditation des planificateurs financiers certifiés, a adopté les «compétences non techniques» de la gestion de l’argent. En janvier, le conseil a ajouté une section à son programme d’éducation intitulée “La psychologie de la planification financière”, qui couvre les “principes du conseil” et “les attitudes, les valeurs et les préjugés des clients et des planificateurs”, entre autres sujets.

“Maintenant, quiconque veut devenir planificateur financier certifié doit faire preuve de compétence en psychologie de la planification financière, qui est plus ou moins une thérapie financière”, a déclaré le Dr Lutter.

Les Américains ressentant une grande anxiété financière, il est peut-être inévitable que la thérapie et l’argent se mélangent. C’est aussi le reflet des défis croissants de nos vies financières.

“La plupart d’entre nous n’ont plus de carrière stable pendant 30 ans, puis prennent leur retraite”, a déclaré Mme Clayman. « Nous jonglons avec plusieurs emplois et sources de revenus différents. Nous devons gérer et planifier notre avenir. Et si nous avons un partenaire, nous avons besoin d’outils pour fusionner ces deux systèmes complexes. Je dirais que c’est un processus qui dépasse tout ce que peut contenir n’importe quelle feuille de calcul. »