Là où Dalí peignait autrefois la mer, les éoliennes sont prêtes à monter

Pourtant, avec la guerre qui fait grimper les prix de l’énergie dans le monde entier, les dirigeants européens commencent à mettre de côté les objectifs climatiques et à se concentrer sur la réduction des coûts énergétiques, en annulant les plans d’arrêt de la combustion du charbon et en investissant des milliards dans de nouvelles infrastructures de gaz naturel.

Et même alors que les gouvernements se précipitent pour donner leur feu vert à de nouveaux projets, il existe déjà un écart important entre ce qui a été approuvé et ce qui est en construction, car la lenteur des permis, les protestations et les examens environnementaux entraînent des retards. Dans toute l’Europe, les gouvernements ont approuvé environ quatre fois plus d’énergie éolienne que ce qui est réellement construit, selon Energy Monitor, une société de recherche.

“Les gens n’aiment pas le charbon, le pétrole et le gaz, mais ils ne veulent pas d’autres options”, a déclaré M. Katona, l’analyste de l’énergie. “Les politiques gouvernementales sont encore chaotiques et il sera très difficile de trouver la solution.”

Alors que M. Tibau partait vérifier les filets qu’il avait posés deux jours plus tôt, une pleine lune encore derrière lui au lever du jour, il passa devant une péninsule rocheuse qui inspira des artistes tels que Picasso, Man Ray et Marcel Duchamp. Au sommet d’une colline se dressait un phare qui a servi de décor au film de 1971 de Kirk Douglas “La lumière au bout du monde”.