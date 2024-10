La OnePlus Watch 2 est une bonne affaire Prime Day à 210 $

C’est une superbe montre, mais le vrai gagnant ici est la durée de vie de la batterie. J’ai eu quatre jours d’autonomie avec l’affichage permanent désactivé. (Cela prend 1,5 à deux jours, mais c’est toujours mieux que la moyenne.) La montre comprend également Google Assistant, Wear OS 4 et un GPS double fréquence – quelque chose que très peu de montres intelligentes non Samsung et non Google Android possèdent.