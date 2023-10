La OnePlus Watch 2 devrait être lancée en 2024

OnePlus a lancé sa première montre intelligente, appelée OnePlus Watch, en mars 2021, qui était plus un tracker de fitness glorifié qu’une véritable montre intelligente. OnePlus ne vend plus la OnePlus Watch via son site officiel, mais on apprend que la marque lancera son successeur l’année prochaine.

La nouvelle vient du pronostiqueur Max Jambor, qui a affirmé que la OnePlus Watch 2 serait lancée en 2024 avec un design rond. Jambor a également revendiqué la Watch 2″sera mieux« , ce qui n’est pas vraiment une nouveauté puisque c’est de toute façon ce que l’on attend des modèles plus récents.

Montre OnePlus

Nous n’avons pas de calendrier précis pour le lancement de la OnePlus Watch 2, mais nous pourrions voir la Watch 2 devenir officielle à peu près en même temps que son prédécesseur, alors attendez-vous à en savoir plus dans les mois à venir.

Source