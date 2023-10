La OnePlus Watch 2 avec affichage circulaire pourrait être lancée l’année prochaine | Actualités technologiques

Montre OnePlus originale avec un affichage circulaire (Crédit image : Nandagopal Rajan/The Indian Express)

OnePlus a annoncé sa première montre intelligente en 2021, et près de trois ans plus tard, la société travaillerait sur la OnePlus Watch 2. Selon l’utilisateur X nommé Max Jambor (anciennement sur Twitter), OnePlus lancera la Watch 2 avec un affichage circulaire. en 2024.

Le rapport souligne que OnePlus se concentre actuellement sur la mise en œuvre de sa nouvelle conception circulaire signature parmi tous ses produits. Il mentionne également que les prochains OnePlus Open et OnePlus 12 auront également un élément circulaire, faisant éventuellement référence à l’îlot de caméra sur ces appareils.

La Watch 2 serait meilleure que son prédécesseur, et compte tenu de son facteur de forme circulaire, il est peu probable qu’il s’agisse d’un spin-off d’Oppo Watch, car toutes les montres intelligentes Oppo fonctionnant sur WearOS présentent un design rectangulaire.

Contrairement à la plupart des montres intelligentes basées sur Android, la montre OnePlus originale (test) ne fonctionnait pas sur WearOS, ce qui limitait les capacités de la montre intelligente, et elle n’était pas non plus aussi chère que les montres intelligentes alimentées par WearOS. Actuellement, aucune information n’est disponible sur les capacités matérielles ou logicielles de la prochaine OnePlus Watch 2.

En fait, OnePlus a également publié plusieurs éditions spéciales de sa montre intelligente, dont l’édition limitée OnePlus Harry Potter, qui est toujours disponible à la vente au prix de Rs 16 999 sur le site officiel de la société.

Compte tenu du cycle de lancement de OnePlus, la Watch 2 pourrait être lancée au premier trimestre 2023 avec le prochain smartphone phare de la société, le OnePlus 12, qui sera probablement basé sur le prochain SoC phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3.

Actuellement, la OnePlus Watch n’est pas disponible à la vente en Inde. Cependant, la société vend une montre OnePlus Nord plus abordable au prix de Rs 3 999 pour ceux qui recherchent une montre intelligente de OnePlus.