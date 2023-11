La NWSL signe de nouveaux accords de diffusion avec CBS, ESPN, Amazon et ION d’une valeur de 60 millions de dollars par an

Après une décennie de lutte pour une reconnaissance majeure de la part des médias, la Ligue nationale de football féminin a franchi une étape importante jeudi avec l’annonce de quatre accords de diffusion majeurs.

Les matchs seront diffusés sur CBS, les chaînes ESPN, notamment ABC, le réseau en direct ION de Scripps et la plateforme de streaming Prime Video d’Amazon de 2024 à 2027, lorsque les États-Unis et le Mexique pourraient co-organiser la prochaine Coupe du monde féminine.

Une source au courant de l’accord a déclaré à The Inquirer que les frais de droits combinés s’élèvent à 60 millions de dollars par an, ce qui fait exploser les 1,5 millions de dollars par an que CBS a payés à la ligue pour l’intégralité de son package depuis le début de 2020.

“Ces partenariats changent fondamentalement la donne pour notre ligue et pour les joueurs qui jouent sur le terrain chaque semaine”, a déclaré la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, dans un communiqué. “Nous avons pris grand soin de garantir que nos jeux soient découvrables en augmentant notre portée afin d’exposer de nouveaux publics à tout ce qui rend notre ligue spéciale, sans compromettre la valeur économique de notre produit.”

CBS et ESPN en tête du chapiteau

Le nouveau rôle de CBS au sein de la ligue comprendra au moins 21 matchs par an. Le grand réseau de diffusion proposera 10 matchs de saison régulière, un quart de finale des séries éliminatoires, une demi-finale et le match de championnat aux heures de grande écoute ; et la chaîne câblée CBS Sports Network organisera huit matchs de saison régulière.

Les jeux sur CBS principal seront diffusés sur Paramount+. D’après le langage initial de l’annonce de la ligue, les matchs du CBSSN n’auront pas lieu, poursuivant une tradition qui a ennuyé les fans de la NWSL sans abonnements traditionnels à la télévision payante.

ESPN récupère les droits de la NWSL après les avoir détenus pour la dernière fois en 2019. Il récupère également les droits du football national américain de premier niveau après que la MLS a quitté le réseau pour Apple et Fox. Les ligues inférieures de l’USL sont les seules qu’ESPN ait eu au niveau national cette année.

Vingt matchs seront répartis sur ABC, ESPN et ESPN2 en anglais, et ESPN Deportes en espagnol – un ajout bienvenu pour une ligue qui n’a pas longtemps accordé beaucoup d’attention aux hispanophones. L’ensemble comprend 17 matchs de saison régulière, deux quarts de finale des séries éliminatoires et une demi-finale.

Tous ces concours seront diffusés sur ESPN+, ce qui les rendra disponibles sans abonnement à la télévision payante. ESPN a également obtenu les droits de diffusion pour l’Amérique latine en anglais, espagnol et portugais.

“Cet accord renforce encore notre position de leader en tant que foyer du sport féminin”, a déclaré Rosalyn Durant, vice-présidente exécutive de la programmation et des acquisitions d’ESPN. (Les équipes de basket-ball féminin de la WNBA et de la NCAA seront intéressées par cette citation, puisque leurs droits de diffusion seront bientôt sur le marché.)

Amazon et ION sont des nouveaux venus

Prime Video d’Amazon ajoute la NWSL à ses accords de droits WNBA et NFL avec des jeux exclusifs le vendredi soir. Il y en aura 25, plus une diffusion spéciale du match de lancement de la saison et un quart de finale des séries éliminatoires. Coûts Prime Vidéo 8,99 $ par mois. Le forfait global d’abonnement Prime d’Amazon, qui comprend Prime Video, coûte 14,99 $ par mois ou 139 $ par an.

“L’évolution du sport féminin – et en particulier de la NWSL – démontre qu’il existe un public croissant d’athlètes remarquables et de compétitions de classe mondiale, quel que soit leur sexe”, a déclaré Marie Donoghue, vice-présidente d’Amazon chargée du contenu sportif et des partenariats aux États-Unis. “Avec la puissance et la distribution uniques de Prime Video et une fenêtre exclusive les vendredis soirs tout au long de la saison, nous sommes impatients d’élargir cette audience en tant que nouveau siège de la NWSL.”

ION a commencé à se faire un nom cette année avec un gros programme de matchs WNBA du vendredi soir sur ses stations en direct à travers le pays. Ce fut un grand succès, la ligue et Nielsen affirmant que ces émissions avaient attiré 8,5 millions de téléspectateurs au cours de la saison. La station ION à Philadelphie est WPPXChannel 61 en direct et largement disponible sur le câble.

Le package ION comprendra 50 matchs, empilés dans 25 programmes doubles du samedi soir avec des heures de coup d’envoi à 19 h 30 et 22 h HE. Les fenêtres de diffusion débuteront par une émission en studio à 19 heures, un élément que les émissions de la NWSL ont rarement eu. ION diffusera également le repêchage universitaire de la ligue, dont la prochaine édition aura lieu en janvier lors de la convention United Soccer Coaches à Anaheim, en Californie.

“Scripps Sports est heureux de créer une soirée de franchise sur ION pour la NWSL qui touchera tous les foyers américains sur toutes les plateformes de télévision gratuites et contribuera davantage à élargir la base de fans de la ligue grâce à la cohérence des rendez-vous”, a déclaré Adam Symson, président et chef de la direction d’EW Scripps Company. “Nous sommes fiers une fois de plus de faire partie d’un accord de distribution historique qui élèvera le sport professionnel féminin, au profit de la ligue, des équipes, de leurs athlètes et de leurs fans.”

Le reste des jeux

Tous les matchs ne faisant pas partie de ces quatre packages seront diffusés en ligne par la ligue elle-même, plutôt que par un détenteur de droits. Cette année, le streaming international en ligne de la ligue a été réalisé en interne, mais désormais le streaming national le sera également, dans ce que la ligue a appelé « un package national destiné directement au consommateur produit et distribué par la NWSL ».

La ligue n’a pas précisé combien coûterait ce forfait. Il n’a pas non plus précisé si les rediffusions archivées des matchs diffusés sur les diffusions nationales y seraient incluses ou si elles resteraient exclusives à ces autres diffuseurs.

Répartir les diffusions sur autant de plateformes causera des maux de tête aux fans, en particulier aux téléspectateurs occasionnels. Mais il s’agit d’une victoire économique majeure pour la ligue et ses joueurs – et cela ne sacrifie pas l’exposition globale à la télévision, contrairement à l’accord d’Apple avec la Major League Soccer dont l’argent dépassait de loin ce que quiconque offrait.

C’est aussi une victoire majeure pour Berman en tant que commissaire. Dès son arrivée, on lui a confié de nombreuses tâches : nettoyer les scandales d’abus de la NWSL, puis superviser l’expansion et un nouvel accord de diffusion. Elle a désormais atteint les trois. Une nouvelle équipe dans la région de la baie de San Francisco et une équipe de retour à Salt Lake City porteront la NWSL à 14 clubs l’année prochaine ; et en 2026, Boston et une autre ville encore à choisir devrait les rejoindre.