La NWSL Players Association dépose un grief contre la ligue au sujet de l’agence libre pour 22 joueurs

La NWSL Players Association a déposé un grief concernant le refus de la ligue de libre arbitre à 22 joueurs, a annoncé jeudi le syndicat.

Plus tôt dans la journée, la NWSL a annoncé qu’à 00 h 01 le 26 août, la fenêtre d’agence libre s’ouvrira pour la première fois. Le mécanisme de libre arbitre a été inclus dans la convention collective, la première de l’histoire de la ligue, qui a été ratifiée le 1er février.

“C’est un moment historique pour notre ligue et un moment qui a duré dix ans”, a déclaré la commissaire de la NWSL, Jessica Berman. “La NWSL et la NWSLPA ont convenu d’introduire le libre arbitre plus tôt cette année par le biais de négociations collectives. C’est le moment de réfléchir au chemin parcouru par la ligue et de reconnaître l’incroyable service de nos joueurs, les investissements de nos propriétaires, sponsors et partenaires de diffusion, et surtout, le soutien de nos fans.”

La liste de la ligue contient 26 joueurs éligibles à la libre agence.

Il a ajouté que “les joueurs éligibles incluent tous ceux qui ont au moins six ans de service au sein de la NWSL et dont les contrats expirent en 2022. De plus, sur la base de l’interprétation de la ligue de son accord avec la NWSLPA, les joueurs qui ont des années d’option sur leurs contrats détenus par leurs clubs respectifs ne sont pas éligibles au libre arbitre jusqu’à et à moins que l’année ou les années d’option ne soient pas exercées par le club, ce qui aura lieu au plus tard le 15 novembre 2022.”

La NWSLPA soutient que 22 joueurs supplémentaires devraient également être inclus.

“Alors que les joueurs souhaitent que ce moment historique soit purement une célébration, la NWSL et la NWSL Players Association ne sont pas d’accord sur l’éligibilité de 22 joueurs vétérans à l’agence libre en 2023”, lit-on dans un communiqué de la NWSLPA.

La liste de la NWSLPA comprend quatre joueurs – le défenseur d’OL Reign Lu Barnes, l’attaquante de Portland Thorns Christine Sinclair, l’attaquante de l’Angel City FC Jasmyne Spencer et le milieu de terrain du Gotham FC McCall Zerboni – qui ont joué à chaque saison de la NWSL.

Christine Sinclair est l’une des 22 joueuses qui, selon la NWSLPA, devraient figurer sur la liste des agents libres. Soobum Im/Getty Images

Dans sa déclaration, la NWSLPA a déclaré qu’elle “avait un point de vue différent”.

Au cœur du litige est de savoir si certains joueurs dont les contrats expirent à la fin de l’année sont réellement des agents libres lorsque la fenêtre s’ouvre.

La section 13.5 de l’ABC stipule : “À partir de la saison de la ligue 2023, l’agence gratuite est disponible pour tout joueur dont le SPA expire et qui a au moins six (6) années de service NWSL.”



L’Association des joueurs soutient que les contrats de ces 22 joueurs expirent le 31 décembre 2022.

Sinclair a déclaré: “En tant que joueur qui a joué dans la NWSL pendant 10 ans, l’agence libre est un énorme pas en avant pour la Ligue et les joueurs. L’agence libre est la norme dans toutes les autres ligues de football du monde, et cela aidera à attirer meilleurs talents. La NWSL devrait accepter cela.

Pendant ce temps, Spencer a déclaré: “En tant que personne qui fait partie de cette ligue depuis le premier jour, il est extrêmement décevant que la ligue tente d’entraver notre droit au libre arbitre. Le libre arbitre était l’un des problèmes les plus importants pour lesquels nous nous sommes battus lors de la négociation du CBA. Les joueurs devraient avoir une autonomie libre sur leur propre carrière.”

Zerboni a souligné l’importance de l’autonomie des joueurs.

“J’ai versé mon corps, ma sueur, mes larmes et mes années dans la NWSL pour sa survie et sa croissance”, a déclaré McCall Zerboni. “Cela signifie tellement pour moi de créer et de maintenir une ligue stable et prospère pour tout le monde, en particulier pour les générations futures. Après 10 ans de service, je ne veux rien en retour, sauf être enfin libre et autonome sur mes propres droits. comme une femme.”

Dans un communiqué, la NWSLPA a déclaré qu’elle s’attend à ce que la ligue rejette le grief, auquel cas la NWSLPA a l’intention de passer à un arbitrage accéléré.

Selon l’ABC, une fois que le différend est passé en arbitrage, l’arbitre aura 30 jours pour rendre une décision.

“Nos anciens combattants se sont battus pour l’avenir de la NWSL”, a déclaré la NWSLPA dans son communiqué. “Maintenant, il est temps pour nous de nous battre pour les leurs. Nous avons hâte d’être entendus à l’arbitrage.”