La NWSL met fin aux contrats de l’entraîneur d’Orlando Pride Amanda Cromwell et de l’assistant Sam Greene

La National Women’s Soccer League a annoncé lundi qu’elle avait résilié les contrats de l’entraîneur-chef d’Orlando Pride Amanda Cromwell et de l’assistant Sam Greene après avoir découvert que les deux s’étaient livrés à des actes de représailles.

La ligue a fait l’annonce dans un rapport à la suite d’une enquête conjointe de la NWSL et de l’Association des joueurs de la NWSL, la fierté exprimant son soutien à la décision.

“Les contrats de travail de Cromwell et Greene sont résiliés avec effet immédiat. Cromwell et Greene ne sont pas éligibles pour travailler dans le NWSL à quelque titre que ce soit, à moins ou jusqu’à ce qu’ils soient approuvés par le commissaire”, indique le communiqué du NWSL.

La NWSL a résilié lundi le contrat de l’entraîneur d’Orlando Pride, Amanda Cromwell. Getty Images

Le propriétaire de la fierté, Mark Wilf, a publié le déclaration suivante peu de temps après: “Notre organisation a reçu un examen des conclusions concernant les représailles envers les joueurs de Pride et soutient les mesures prises par la National Women’s Soccer League, y compris la décision de la ligue de résilier les contrats d’Amanda Cromwell et Sam Greene, avec effet immédiat.”

Cromwell et Greene ont été placés en congé administratif temporaire le 6 juin par la NWSL et la NWSLPA, dans l’attente d’une enquête sur une violation de la politique de discrimination, de harcèlement et d’intimidation de la NWSL pour “présumées représailles”.

Plus tard lundi, Cromwell a répondu avec sa propre déclaration, dans laquelle elle a déclaré: “Je suis attristée et déçue par les résultats de l’enquête de la NWSL publiés aujourd’hui. Je pense que l’enquête a manqué de transparence, de professionnalisme et de minutie et, par conséquent, mon caractère et l’intégrité ont été mal interprétées.”

Cromwell a en outre allégué que les accusations de comportement de “représailles” découlaient de sa décision de renoncer à un certain joueur “sur la base de performances et d’un comportement préjudiciables à la culture d’équipe”. Cette décision, écrit-elle, a été approuvée par le club.

“Tout au long de ce processus, je suis resté silencieux car j’ai pleinement coopéré à une enquête biaisée et incomplète dans le but d’effacer mon nom et de protéger la réputation que j’ai bâtie à la fois en tant que joueur professionnel et entraîneur pendant près de 40 ans”, a ajouté Cromwell dans sa déclaration.

Seb Hines a pris la relève dans un rôle intérimaire pour Cromwell après avoir été mise en congé, la Pride ayant raté les séries éliminatoires de la NWSL après la fin de la saison le 1er octobre.