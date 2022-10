La NWSL met fin aux contrats de deux entraîneurs d’Orlando Pride

La National Women’s Soccer League a résilié les contrats de deux entraîneurs à Orlando Pride. L’ancien entraîneur-chef Amanda Cromwell et l’assistant Sam Greene sont maintenant tous les deux sans emploi. Cela fait suite à une longue enquête sur des fautes au sein de l’équipe.

Une déclaration officielle concernant l’épreuve a affirmé que le duo ne peut pas travailler pour la ligue à l’avenir à moins d’être approuvé par le commissaire. “Les contrats de travail de Cromwell et Greene sont résiliés avec effet immédiat”, lit-on dans le communiqué. “Cromwell et Greene ne sont pas éligibles pour travailler dans la NWSL à quelque titre que ce soit, à moins ou jusqu’à ce qu’ils soient approuvés par le commissaire.”

“Afin d’être éligibles à un futur emploi dans la NWSL, Cromwell et Greene doivent participer à une formation obligatoire concernant les représailles, la discrimination, le harcèlement et l’intimidation, et doivent participer à un coaching exécutif obligatoire, tel que déterminé par le commissaire et aux frais de la Ligue.”

Cromwell s’est rendue sur Twitter pour exprimer ses sentiments sur le licenciement. “Je suis attristé et déçu par les résultats de l’enquête de la NWSL publiés aujourd’hui”, a déclaré Cromwell. « Je pense que l’enquête a manqué de transparence, de professionnalisme et de rigueur. En conséquence, mon caractère et mon intégrité ont été mal interprétés.

L’entraîneur a également laissé entendre qu’elle explorerait également les options juridiques concernant la décision.

Cromwell et Greene étaient tous deux en congé administratif temporaire depuis juin pendant le déroulement de l’enquête. Les allégations de violence verbale et de favoritisme sont arrivées pour la première fois aux yeux de la ligue au printemps. Deux mois plus tard, des rapports ont montré que deux entraîneurs se livraient à des actes de représailles envers certains joueurs.

Une enquête approfondie a déterminé que ces allégations étaient vraies. Cromwell et Greene auraient tous deux pris des mesures négatives envers les joueurs qui, selon eux, avaient fait les allégations ou les avaient soutenues. Les entraîneurs sont même allés jusqu’à tenter d’échanger ou de renoncer à ces joueurs.

De plus, la NWSL et l’Orlando Pride ont placé l’entraîneur des gardiens de but Aline Reis en congé administratif sans solde. Selon le rapport, Reis n’a pas coopéré correctement à l’enquête. Reis ne peut pas reprendre son travail tant qu’elle n’a pas suivi une formation obligatoire sur la question.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire