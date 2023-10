La NWSL manque de caméras et d’investissements pour que VAR puisse réparer l’arbitrage

Ali Krieger et Esther Gonzalez du NJ/NY Gotham FC sont chassés par un arbitre assistant alors que l’arbitre en chef regarde une rediffusion vidéo le 16 septembre 2023 à Harrison, New Jersey. Ira L.Noir/Corbis/Getty Images

Le même jour où la Premier League a commis ce qui est devenu une erreur déterminante pour le VAR dans un match très médiatisé, la National Women’s Soccer League vivait un autre week-end de sa première saison mouvementée en utilisant des rediffusions vidéo.

Parmi les appels en question figuraient un penalty qui a été annulé de manière peu convaincante après examen à Chicago et, le lendemain, un but égalisateur à Seattle que l’entraîneur d’OL Reign, Laura Harvey, a ensuite insisté comme étant hors-jeu. Le problème dans ces deux décisions n’était pas entièrement une erreur humaine, mais le manque de technologie disponible avec laquelle les humains qui travaillent dur (et sous-payés) pourraient prendre la bonne décision.

Les deux décisions ont eu des implications majeures sur la course aux séries éliminatoires la plus serrée de l’histoire de la NWSL. Une probable victoire de Reign 1-0 s’est transformée en un match nul 1-1. Le Racing Louisville aurait pu égaliser, mais les Red Stars de Chicago ont gagné 1-0. Le VAR, ou arbitrage vidéo-assisté, a été introduit pour garantir que ces décisions étaient correctes, mais il se peut qu’il ait eu l’effet inverse.

Rien de tout cela n’est nouveau pour la NWSL, où des appels de hors-jeu déterminants sont effectués chaque semaine sans angles vraiment définitifs. Dimanche à Seattle, l’égalisation de Kerolin pour le Courage de Caroline du Nord a eu lieu après un examen de plus de cinq minutes par l’arbitre Elton Garcia – l’arbitre a dû essayer d’analyser une ligne de hors-jeu sous un angle horrible qui était tout sauf conforme à celui du dernier défenseur. .





Contrairement à ce moment crucial du match Liverpool-Tottenham de samedi, les arbitres de la NWSL ne sont pas armés de lignes bidimensionnelles pour tracer une rediffusion. Ils ne bénéficient pas du hors-jeu semi-automatisé, qui a été utilisé lors de la Coupe du monde 2023. Ils ne disposent pas non plus de technologie sur la ligne de but, ni de caméras sur les lignes de fond pour fournir un angle définitif sur les buts potentiels (ce qui, vous l’aurez deviné, a été un problème dans la NWSL cette saison).

Au lieu de cela, ils sont à la merci des angles de caméra dont ils disposent, qui ne suffisent souvent pas pour véritablement déterminer où se trouve la ligne de hors-jeu. Selon la lettre de la loi – selon laquelle une décision doit inclure une « erreur claire et évidente » pour être annulée – les arbitres de la NWSL sont souvent menottés à l’appel effectué sur le terrain, faute de preuves vidéo suffisantes. Sauf quand ils ne le sont pas.

Samedi à Chicago, alors que le Racing Louisville était à la traîne des Red Stars en seconde période, le milieu de terrain de Louisville Savannah DeMelo a été renversé dans la surface par la milieu de terrain de Chicago Julia Bianchi. L’arbitre Sergii Demianchuk a indiqué l’endroit pour un penalty, ce qui semblait évident en temps réel. Les quatre minutes suivantes ont été consacrées à la consultation du VAR, Luis Guardia, et comprenaient un examen approfondi de la configuration improvisée du moniteur sur un chariot multimédia roulant au milieu de terrain du stade SeatGeek.

« C’est l’une des décisions VAR les plus importantes de toute la saison », commentateur Mike Watts a déclaré à l’émission pendant l’arrêt. Alors que Demianchuk sortait du moniteur pour rendre le verdict, Watts a ajouté : « Voici une décision qui changera la saison. »

Demianchuk a couru jusqu’à la surface de réparation, a fait le signe universel « TV » pour l’examen du VAR et a fait signe de laisser tomber le ballon. Pas de pénalité.

La décision était choquante, non pas tant parce qu’il s’agissait d’une erreur flagrante que parce qu’il ne semblait y avoir aucune preuve pour étayer la détermination d’une erreur claire et évidente. Bianchi prend très certainement contact avec DeMelo dans la surface. La quantité exacte et la force avec laquelle elle récupère le ballon – ou si elle récupère principalement le ballon – ne peuvent être déterminées que par un angle inversé qui n’existe pas. (Les téléspectateurs à la maison ont accès aux mêmes rediffusions qui apparaissent sur le moniteur pour l’examen de l’arbitre.)

Si l’appel sur le terrain était une pénalité, elle aurait dû être maintenue sur la base des preuves disponibles.

Interrogé par un journaliste de billard après le match sur les raisons pour lesquelles l’appel avait été annulé et quelle était l’erreur claire et évidente, Demianchuk a répondu par écrit : « Le défenseur a joué le ballon avant d’entrer en contact avec l’adversaire. »

Il ne s’agit pas d’un arbitre ou d’un incident, pour être clair. Le déploiement du VAR dans la NWSL a été aléatoire depuis le week-end d’ouverture, lorsque l’Angel City FC s’est retrouvé à deux reprises du mauvais côté de décisions difficiles qui ont changé tout le teint d’un match à domicile contre le NJ/NY Gotham FC.

Plus tôt en septembre, lors d’une revue vidéo d’un but, l’arbitre Alyssa Nichols a demandé si un joueur avait interféré avec un adversaire et l’assistant VAR a répondu : « Nous aurions besoin d’un angle différent ». Aucun autre angle n’a été montré à Nichols et Angel City a marqué un but. L’Organisation des arbitres professionnels a déclaré plus tard que le but n’aurait pas dû compter parce que le joueur avait interféré avec un adversaire.





Le VAR est à la fois une solution et une autre couche de complication – qui n’est pas propre à la NWSL. Ce qui est unique à la NWSL, c’est que le VAR est arrivé sans un soutien technologique suffisant.

Tous les matchs de la NWSL en 2023 utilisent des caméras HD et une transmission par fibre optique, selon un porte-parole de la ligue. Les rares matchs diffusés sur CBS, y compris les adieux de vendredi à Megan Rapinoe et le championnat NWSL prévu le 11 novembre, utilisent 14 caméras. Les jeux diffusés sur CBS Sports Network et diffusés sur Paramount+ ne disposent que de six caméras, soit deux de plus que pendant la majeure partie de la saison dernière.

La légère augmentation numérique et l’amélioration des caméras de qualité de diffusion se sont produites en août 2022 en réponse aux problèmes croissants liés aux flux de matchs. Il s’agissait d’un correctif de produit qui a également apparemment aidé à la mise en œuvre de VAR. Toutes ces mises à niveau coûtent probablement sept chiffres.

Peut-être sommes-nous entrés dans l’ère des problèmes de champagne pour la NWSL, ce qui fait partie du processus de devenir une grande ligue comme elle veut (et devrait) l’être. Jusqu’à présent, « plus » n’est toujours pas suffisant. Les matchs de Premier League, pour prendre l’exemple le plus extrême, sont filmés par au moins 30 caméras. La MLS disposait auparavant d’un minimum de huit caméras par diffusion.

Dans cette optique, certains des problèmes liés au VAR dans la NWSL – l’accent est mis sur « certains », car il y a encore beaucoup d’améliorations à apporter dans l’arbitrage en général – peuvent être considérés à travers le prisme de l’accord inadéquat sur les droits médiatiques de la ligue.

jouer 1:41 Lynn Williams de l’USWNT ne comprend pas pourquoi la Coupe du monde s’est si mal passée Lynn Williams rejoint « Futbol Americas » pour expliquer pourquoi l’USWNT a échoué à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

CBS aurait payé 4,5 millions de dollars pour un contrat de trois ans qui expire dans les prochains mois. (Il a été prolongé d’un an en raison de l’annulation de la saison régulière 2020 par la pandémie de COVID-19.) La NWSL – c’est-à-dire les propriétaires/exploitants de chaque franchise collectivement, ainsi que tout l’argent des sponsors provenant du siège de la ligue – foots le projet de loi pour produire des jeux.

Le mois dernier, la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a déclaré qu’elle espérait pouvoir annoncer l’avenir des droits médiatiques de la ligue avant le championnat de la NWSL. La ligue est à la recherche d’un gros salaire pour son prochain accord de droits, mais elle le cherche dans un marché imprévisible rempli de licenciements dans les médias – tandis que de nouveaux acteurs non éprouvés dans le domaine dépensent de manière imprévisible de l’argent sur certaines propriétés.

Des sources de la Ligue affirment qu’un moyen pour parvenir à un objectif pourrait impliquer plusieurs détenteurs de droits afin de maximiser le retour de chacun – par exemple, allez trouver la NWSL sur plusieurs chaînes. Des solutions pourraient être confirmées dans les semaines à venir. Quoi qu’il en soit, ils sont importants pour plus de raisons que simplement l’endroit où les fans peuvent trouver des jeux et la qualité de la diffusion.

Le VAR a été un bon pas vers la responsabilité dans une ligue qui en a longtemps manqué dans de nombreux départements. Il faudra du temps et une formation continue pour améliorer le processus. Cela obligera également la ligue à doubler ses investissements dans la technologie pour la soutenir.