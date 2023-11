La NWSL lance un processus d’expansion, une fréquentation et une audience en hausse, ainsi que d’autres mises à jour du commissaire

Vendredi, la commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a fait le point sur l’expansion de la ligue et les mesures de fin d’année alors qu’elle s’adressait aux médias pour un bref état de la ligue avant le championnat NWSL 2023. Berman a également commencé la conférence de presse en annonçant la formation d’une nouvelle entité regroupant les ligues de football féminin du monde entier, le Forum des ligues féminines.

Voici ce que vous devez savoir sur l’audience et la fréquentation de la NWSL :

Jeudi, la NWSL a annoncé ses nouveaux accords médiatiques de quatre ans avec CBS, ESPN, Amazon et Scripps pour une valeur combinée de 240 millions de dollars.

L’audience totale de CBS a augmenté de 41 % d’une année sur l’autre, avec une augmentation de 83 % de l’audience des matchs diffusés en streaming sur Paramount+.

La fréquentation de la saison régulière a encore augmenté, avec une fréquentation médiane de 40 pour cent plus élevée en 2023, une fréquentation moyenne en hausse de 26 pour cent et plus de 1,2 million de billets vendus cette année dans toute la ligue.

Neuf des équipes de la ligue ont franchi la barre des 10 000 spectateurs cette saison, Berman notant que le nombre de matchs avec plus de 10 000 fans avait doublé.

Ouverture du processus d’expansion pour la 16e équipe

La NWSL lance le processus d’expansion de l’équipe qui rejoindra Boston en 2026. Le processus commencera après le championnat de cette année – dirigé une fois de plus par Inner Circle Sports, une banque d’investissement spécialisée dans le secteur qui a conseillé la ligue sur les expansions précédentes.

“Notre analyse préliminaire du paysage est que nous avons plus d’une douzaine de groupes d’investisseurs qualifiés provenant de différents marchés aux États-Unis”, a déclaré Berman, s’assurant qu’elle a également mentionné qu’ils étaient “intéressés par les types d’investissements” auxquels la ligue s’attend désormais.

C’est à peu près tout ce que Berman a donné sur l’équipe n°16, et les détails étaient également minces sur les processus de vente en cours à Portland et Seattle. L’objectif est toujours que les deux équipes aient de nouveaux propriétaires d’ici la fin de l’année civile. Plus tôt cette semaine, Sportico a rapporté que les Sounders de Seattle étaient l’autre partie dans le processus de candidature pour le Reign, mais aucune confirmation n’est venue vendredi.

Forum des ligues féminines

Berman a annoncé l’officialisation d’un Forum des ligues féminines, un groupe de 16 ligues professionnelles féminines internationales qui travailleront ensemble pour partager des informations et des meilleures pratiques liées au développement du football féminin.

Le conseil d’administration de la WLF est composé de dirigeants de huit ligues différentes et est coprésidé par Berman et Annika Grälls, présidente du Damallsvenskan en Suède. Selon un communiqué de presse de la WLF, les membres du conseil d’administration comprennent :

Mariana Gutierrez, responsable de la Liga MX Femenil (Mexique)

Haruna Takata, présidente, WE League (Japon)

Beatriz Alvarez, présidente, Liga F (Espagne)

Fiona McIntyre, directrice générale de la Scottish Women’s Premier League (Écosse)

Nick Garcia, commissaire, A Leagues (Australie)

Lorin Parys, PDG, Pro League (Belgique)

De plus, Moya Dodd, ancienne membre du Conseil de la FIFA, a consulté la WLF lors de sa formation et est désormais secrétaire du conseil d’administration.

Avant le championnat de la NWSL, Berman a déclaré que la WLF avait également invité la FIFPRO à leurs discussions et que la directrice exécutive de l’USWNT Players Association, Becca Roux, et la directrice exécutive de la NWSL Players Association, Meghann Burke, avaient assisté à certaines de leurs réunions. Selon Berman, la WLF a déjà créé un groupe sur la protection et un autre sur la rémunération des joueurs pour discuter de la manière d’inciter les clubs à investir dans les futurs talents.

La WLF n’est pas sans précédent, puisque les ligues de football masculin disposent de leur propre forum des ligues mondiales pour aborder les questions affectant le football masculin mondial. Berman a souligné que même si la WLF féminine se tournerait vers la WLF masculine pour certaines meilleures pratiques, elle était également consciente que la WLF féminine devait également être intentionnelle et reconnaître où une voie différente serait la meilleure pour s’adapter aux besoins spécifiques du football féminin. Ce travail comprendrait la compilation d’un rapport annuel d’analyse comparative pour identifier les différentes stratégies de chaque ligue qui pourraient être utiles les unes aux autres.

Grälls et Berman ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la WLF travaille également à terme à aider au développement de ligues féminines si elles en faisaient la demande, bien que cette aide puisse varier en fonction de l’acteur principal de chaque ligue. Par exemple, certaines ligues sont encore principalement gérées par leurs fédérations au lieu d’être une entité indépendante, et les meilleures pratiques varient donc en conséquence.

Autres détails notables

La NWSL ne participera pas au tournoi olympique de l’été prochain. “Nous respecterons la fenêtre de la FIFA pour garantir que nos joueurs puissent concourir dans notre ligue lorsqu’ils ne participent pas à des compétitions internationales”, a déclaré Berman. Elle a dit qu’ils s’attendaient à une certaine forme « d’activité de la ligue » pendant cette fenêtre, bien que les détails ne soient pas attendus prochainement sur ce que cela signifie exactement.

Berman n’a pas beaucoup répondu aux questions concernant la nouvelle ligue professionnelle féminine de l’USL et a simplement souligné que la NWSL se concentre sur ses propres priorités. « Il faudrait interroger l’USL sur ses plans et sa stratégie », a-t-elle déclaré dans une réponse concernant la concurrence potentielle sur les marchés existants ou proposés de la NWSL.

Le développement des joueurs et les académies étaient également un sujet populaire, mais Berman a déclaré qu’il s’agissait encore d’un travail en cours, avec une analyse du paysage en cours. « Qui sont les acteurs de ces espaces ? Que font déjà nos clubs ? Qu’est-ce qui les intéresse ? Et surtout, que compte faire US Soccer alors qu’il continue d’alimenter le pipeline de développement ? » dit Berman. « Nous voulons nous assurer que les investissements que nous réalisons sont additifs et non redondants ou incompatibles avec ceux qui investissent de manière prospective pour l’avenir. La réponse courte est donc que c’est toujours un travail en cours.

Qu’a dit Berman d’autre

« Alors que nous envisageons 2024 et au-delà, nous sommes à un point d’inflexion », a déclaré Berman dans son discours d’ouverture. « Nous avons nos nouveaux accords avec les médias. Vous nous avez entendu dire que c’est le début de notre avenir. C’est le moment de ne pas faire preuve de complaisance, c’est le moment d’investir pour l’avenir. C’est un moment que nous ne prenons pas pour acquis. Nous pensons que nous avons une opportunité sans précédent de développer cette ligue et de construire l’avenir, et c’est ce que nous sommes prêts à faire.

“Notre aspiration est d’être la meilleure ligue du monde, et nous sommes prêts à prendre les bonnes décisions et les investissements nécessaires pour que cela devienne une réalité.”

Lecture obligatoire

(Photo : Meg Oliphant/Getty)