La NWSL établit un record de fréquentation alors qu’il reste un mois avant la fin de la saison

La Ligue nationale de football féminin a officiellement dépassé le million de supporters pour la saison 2023 vendredi soir. Un match entre Kansas City Current et Angel City FC a été suivi par 11 827 supporters dans les tribunes. Ce match a permis d’établir un nouveau record de fréquentation globale de la ligue.

« Peu de mesures démontrent plus clairement l’enthousiasme croissant pour notre sport que nos chiffres de fréquentation et les chiffres que nous constatons actuellement dans la ligue sont extraordinaires », a déclaré la commissaire de la NWSL, Jessica Berman.

« Les fans se rassemblent en masse pour constater le talent, l’athlétisme et la passion de nos joueurs remarquables sur le terrain, et la fréquentation record de cette année témoigne de l’enthousiasme que notre grand sport a à offrir semaine après semaine », a poursuivi le commissaire. .

« L’avenir du football féminin est plus brillant que jamais, et nous sommes impatients d’accueillir le prochain million de fans dans les tribunes alors que nous nous dirigeons vers les dernières semaines de la saison 2023 et les campagnes à venir. »

Les clubs de la NWSL connaissent une énorme augmentation du nombre de supporters rémunérés et des records de fréquentation

Le record d’affluence a été battu grâce à 11 matches au total réunissant plus de 20 000 supporters. C’est presque le triple du chiffre d’il y a un an. Les clubs de la NWSL ont également enregistré 42 matchs avec au moins 10 000 supporters dans les tribunes. Les équipes se sont auparavant combinées pour 22 matches avec des foules similaires au cours de la saison 2022.

San Diego est actuellement en passe de battre la fréquentation moyenne de la ligue pour une équipe. The Wave compte en moyenne 20 194 supporters à chaque match à domicile. Si ce rythme se maintient, le club dépassera le précédent record actuellement détenu par Portland. Les Thorns comptaient en moyenne 20 098 supporters au cours de la campagne 2019.

La Ligue a encore quatre semaines de matchs à jouer

Bien que les statistiques globales de fréquentation des fans de la NWSL soient vraiment impressionnantes, la saison n’est pas encore terminée. En fait, il reste encore quatre semaines de matches au programme. Les clubs comptent actuellement en moyenne 9 913 supporters par match au cours de la saison 2023. Si ce rythme se maintient, la NWSL brisera son précédent record de fréquentation moyenne.

Crédit photo : IMAGO/Zuma Wire