La NWSL est-elle la meilleure ligue à développer pour les joueurs de l’USWNT ?

SYDNEY, Australie — Pour tous ceux qui ne savent toujours pas pourquoi l’équipe nationale féminine des États-Unis s’est retirée si tôt de cette Coupe du monde, cela vaut peut-être la peine de revoir la finale de la semaine dernière entre l’Espagne et l’Angleterre.

L’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 dans une bataille de débutants en finale de la Coupe du monde. Le match mettait en vedette deux équipes cliniques composées de superstars mondiales qui avaient grandi tout au long du tournoi.

Autre chose que les deux parties avaient en commun ? Pas un seul joueur de l’une ou l’autre équipe ne joue au ballon de club dans la NWSL. À l’exception de l’attaquante espagnole Jennifer Hermoso, qui joue pour Pachuca en Liga MX Femenil, tout le monde participe régulièrement à des compétitions européennes. (Cependant, Hermoso jouait pour Barcelone.)

Jouer pour un club européen n’est pas nécessairement mieux que jouer pour un club de la NWSL. Les différentes ligues présentent différents styles de football. Mais il était évident, spécifiquement lors de cette Coupe du Monde, que lorsque nous parlons du « rattrapage » du reste du monde par rapport à l’USWNT, les nations européennes se concentrent sur un jeu plus technique et un jeu de combinaison plutôt que sur un jeu physique et rapide où les joueurs se placent derrière. la ligne arrière associée aux États-Unis et à la France, qui a perdu contre l’Australie en quart de finale, est un autre bon exemple avec une partie de son équipe jouant pour l’Olympique Lyon et le Paris Saint-Germain.

Sur les 23 joueurs de l’USWNT, seule la capitaine Lindsey Horan joue en Europe. Il était évident lors des quatre matches peu inspirés des Américaines que son style différait de celui de ses coéquipières. Le milieu de terrain de 29 ans est un puriste du football et l’a toujours été. Lorsque ses coéquipiers la décrivent, ils disent qu’elle regarde toujours le football, qu’il s’agisse d’un tournoi majeur, d’un match de la NWSL ou de la Ligue des champions. Elle publie sur Instagram des photos d’elle en train de regarder plusieurs jeux sur différents écrans à tout moment.

Il y a plus de 10 ans, Horan a fait quelque chose que peu de jeunes footballeuses américaines font. À l’âge de 18 ans, Horan a renoncé à jouer au football universitaire aux États-Unis et est partie au PSG. Elle retourne aux États-Unis pour jouer quelques années avec les Portland Thorns avant de rejoindre le club français de Lyon. Plus tôt cette année, elle a signé un nouveau contrat avec Lyon qui l’y maintiendra jusqu’à la saison 2025-26.

« Mon style de jeu et ma façon de voir le football me profitent d’être en France », a déclaré Horan à FOX Sports avant la Coupe du Monde. « Surtout mon équipe et notre style. C’est très axé sur la possession. Nous voulons le ballon, nous valorisons le ballon. C’est tout ce que j’ai regardé en grandissant.

« Barcelone [during the Lionel Messi and Pep Guardiola years] à titre d’exemple, la façon dont ils prennent soin du ballon et trouvent la prochaine passe. Ce n’est pas seulement un jeu de transition massif, comme c’est le cas, je pense, pour une grande partie de la NWSL et du football. Et je n’en retire rien. Mais le problème en Europe, c’est que le ballon a bien plus de valeur. Les capacités techniques sont bien plus valorisées. Et je pense que je suis un peu plus apprécié dans ce sens à cause de la façon dont je joue là-bas. »

Horan, qui a remporté un titre en Ligue des champions avec Lyon, était mieux préparé à affronter des adversaires comme les Pays-Bas et le Portugal lors de la phase de groupes de l’USWNT. Le Portugal, l’une des huit nations à faire ses débuts en Coupe du monde, a presque battu les États-Unis sans ce poteau de but dans les derniers instants du match. Le match nul 0-0 a été la pire performance des Américains dans le tournoi et celle dans laquelle ils n’ont pas pu conserver la possession – le Portugal a conservé cet avantage, 56 % contre 44 %.

Lors de la finale de la Coupe du monde, Barcelone, vainqueur en titre de la Ligue des champions, aurait pu aligner sa propre formation de départ. Neuf joueurs espagnols et deux anglais jouent pour l’éminent club espagnol. La plupart des Lionnes évoluent en Super League féminine, avec quelques-unes en Liga F espagnole et en Frauen-Bundesliga allemande.

La Liga F, l’équivalent de la Liga masculine, est devenue entièrement professionnelle en 2021 et Barcelone en particulier est devenue extrêmement populaire. L’année dernière, 91 553 personnes ont assisté au quart de finale de la Ligue des Champions entre le Barça et le Real Madrid au Camp Nou, marquant ainsi l’histoire comme la plus grande foule jamais vue pour un match de club féminin. Aitana Bonmati a toujours rêvé de jouer dans un jeu comme celui-là, mais en grandissant, ce n’était pas une option.

Bonmati, la milieu de terrain espagnole qui vient de remporter le Ballon d’Or, a récemment raconté dans la Tribune des Joueurs que lorsqu’elle faisait partie de l’équipe U-15 du Barça, il n’y avait pas de plan de carrière clair pour elle. Elle ne savait pas grand-chose des ligues professionnelles des autres pays, mais elle savait jouer au football universitaire aux États-Unis. Elle envisageait de jouer pour l’Oregon. Puis, à l’âge de 17 ans, le Barça a professionnalisé son équipe première et Bonmati a été promue dans cette équipe.

« En deux ans, je suis passé de ‘Oui, j’irai aux États-Unis’ à ‘Oh wow, je suis un pro à plein temps au Barça », a déclaré Bonmati.

Alors que les États-Unis commencent à trouver la meilleure voie à suivre dans l’espoir d’apporter des améliorations à tous les niveaux de développement, de la structure des jeunes à l’équipe senior, l’un des sujets à considérer sera : qu’arrive-t-il au modèle universitaire ? Les meilleurs joueurs sauteront-ils l’université comme Horan et partiront-ils à l’étranger ? Cela se produit déjà dans la NWSL, qui a vu une récente vague d’adolescents signer avec des équipes professionnelles : Alyssa Thompson (18 ans), Jaedyn Shaw (18 ans), Olivia Moultrie (17 ans), Chloe Ricketts (15 ans) et Melanie Barcenas (15 ans). certains des joueurs les plus excitants de la ligue en ce moment. Mallory Swanson et Trinity Rodman ont contourné l’université et sont également allées directement à la NWSL.

Mais à moins d’un an des Jeux olympiques de Paris et de la prochaine Coupe du monde en 2027, comment cette nouvelle génération de stars américaines va-t-elle progresser dans son développement ? Verrons-nous Rodman, Thompson, Sophia Smith, Naomi Girma et d’autres s’installer en Europe ? Catarina Macario, qui aurait probablement débuté au milieu de terrain de l’USWNT lors de la Coupe du Monde si elle s’était remise à temps d’une déchirure du LCA, a quitté Stanford avant sa dernière année pour jouer pour Lyon. Elle a récemment signé un nouveau contrat avec Chelsea.

Bien sûr, jouer en Europe est courant chez les hommes. Et même Megan Rapinoe et Alex Morgan ont joué brièvement à l’étranger et ont déclaré que l’expérience avait amélioré leurs répertoires respectifs. Mais ils ne se sont pas immergés dans la culture comme Horan et Macario l’ont fait, et ces ligues se sont considérablement améliorées ces dernières années.

Pour n’importe quel joueur américain, un déménagement à l’étranger n’écarterait pas la NWSL – c’est une ligue incroyablement compétitive et compte une tonne de talents du monde entier. Pensez aux Brésiliennes Marta et Debinha, ainsi qu’à la Nigériane Michelle Alozie et à l’Australienne Emily van Egmond.

Mais l’attrait de jouer pour des équipes européennes, surtout après ce à quoi nous avons assisté cet été, offre un style différent et pourrait donner aux joueurs américains l’occasion de perfectionner leurs compétences et d’être mis au défi de différentes manières avant la prochaine Coupe du Monde.

Laken Litman couvre le football universitaire, le basket-ball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

