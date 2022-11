La NWSL enregistre en moyenne 915 000 téléspectateurs pour un match de championnat

Une moyenne de 915 000 téléspectateurs se sont connectés pour regarder les Portland Thorns remporter leur troisième championnat de la Ligue nationale de football féminin contre Kansas City samedi, établissant un record pour le match le plus regardé de l’histoire de la ligue, a déclaré le diffuseur CBS.

Il a marqué une augmentation de 71% par rapport à l’audience de l’année dernière à un moment critique pour le football féminin, après que la FIFA a déclaré à la fin du mois dernier qu’elle avait rejeté un certain nombre d’offres pour les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine 2023 pour être trop faibles. Le tournoi quadriennal est dans moins de neuf mois.

La diffusion du championnat a également été considérée comme un moment crucial pour la ligue américaine de haut niveau aux prises avec les retombées d’une enquête accablante sur les abus et les fautes lors de sa 10e saison.

Le match a été joué aux heures de grande écoute sur la télévision en réseau lors du match 2 des World Series, un an après que les fans et les joueurs ont été indignés lorsque le match de championnat a été relégué à un créneau horaire de midi HE, également sur le réseau CBS.

La MVP de la ligue Sophia Smith a ouvert le score lors de la victoire 2-0 des Thorns, qui ont également remporté la Challenge Cup l’an dernier.