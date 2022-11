La NWSL annonce les détails du calendrier pour la saison 2023

La National Women’s Soccer League, ou simplement NWSL, a révélé tous les détails du calendrier de la saison 2023. Le calendrier de 176 matchs est le 11e de la jeune histoire de la ligue.

Les champions de la saison dernière, les Portland Thorns, ont demandé à Sophia Smith de les guider vers le troisième titre de l’équipe. Ce chiffre est le plus élevé parmi les équipes en compétition dans la ligue. Portland, ainsi que les 11 autres équipes, peuvent commencer leurs régiments d’entraînement en équipe dès le 23 janvier.

Ensuite, la saison commence cordialement le samedi 25 mars.

Changements apportés à la NWSL Challenge Cup

Il convient de noter cette année que la NWSL Challenge Cup, une compétition de coupe nationale impliquant chacune des équipes de la NWSL, se déroule simultanément avec la saison régulière. Dans le passé, la Challenge Cup avait une période consacrée de deux mois. Maintenant, il s’étend d’avril à septembre dans un «tournoi de six semaines».

Les 12 équipes de la NWSL sont réparties en trois groupes de quatre équipes, chaque équipe obtenant un match aller-retour contre les trois autres équipes. Cela ressemble à la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

À la fin du tournoi à la ronde, quatre équipes s’affrontent en demi-finale avant la finale de la Challenge Cup le mercredi 6 septembre. La Challenge Cup 2023 est le tout premier tournoi de football professionnel féminin à atteindre l’équité salariale avec ses homologues américains masculins. football.

Détails du calendrier de la saison régulière NWSL 2023

La saison régulière en dehors de la Challenge Cup est relativement inchangée. Chaque équipe a au moins six matchs garantis dans la Challenge Cup. Ensuite, chaque équipe a disputé 22 matchs de saison régulière en championnat.

Toutes les équipes de la NWSL ont 11 matchs à domicile en saison régulière. Ensuite, chaque équipe voyage pour affronter toutes les autres équipes de la NWSL une fois en saison régulière. Si certaines équipes sont jumelées lors de la phase de groupes de la Challenge Cup, elles effectueront plusieurs déplacements dans le stade de chaque adversaire au cours de la saison.

De plus, la structure des séries éliminatoires reste inchangée. Six équipes se qualifient pour les séries éliminatoires, les deux meilleures équipes obtenant un laissez-passer au premier tour pour les demi-finales.

De plus amples informations concernant les dates de diffusion et de programmation sont à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire