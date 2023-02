La NWSL annonce le calendrier de la saison 2023

La NWSL, la meilleure division de football féminin aux États-Unis, a dévoilé son calendrier pour 2023. La 11e saison régulière de la ligue compte 12 équipes, comme l’année dernière lorsque l’Angel City FC et le San Diego Wave ont rejoint la ligue.

Chaque club joue un calendrier équilibré avec 11 matchs à domicile et 11 matchs à l’extérieur. Par conséquent, chaque équipe affronte une fois toutes les autres équipes à domicile et à l’extérieur, tout comme les meilleures ligues d’Europe.

La saison commence le 25 mars et la saison régulière s’étend jusqu’au dimanche 15 octobre. Le dernier jour de la saison, les 12 équipes jouent simultanément à 17 h HE pour profiter pleinement de la poussée des séries éliminatoires.

Cependant, tout comme ces meilleures ligues masculines, le calendrier de la NWSL 2023 ralentit pendant la Coupe du monde. Se déroulant en Australie et en Nouvelle-Zélande, la National Women’s Soccer League ne s’arrête pas complètement. Alors que la NWSL a généralement un calendrier hebdomadaire, la Coupe du monde féminine oblige la ligue à prendre congé toutes les deux semaines. Essentiellement, il n’y a que deux jours de match complets pendant la Coupe du monde féminine, mais les deux sont pour la Coupe NWSL, comme nous le verrons ci-dessous.

Cela conduit à l’un des changements majeurs du calendrier de la NWSL pour la saison 2023. Il y a moins de matchs en milieu de semaine cette fois-ci. La ligue dit vouloir se concentrer sur la santé des joueurs et optimiser la forme physique et les performances pour chaque match.

Coupe NWSL saupoudrée pendant la saison

Dans le passé, la saison NWSL prenait une pause à un moment donné pour jouer la Coupe NWSL. Trois groupes de quatre jouent dans des matches à double ronde pour un total de six matches en coupe. Cette saison, la NWSL diffuse ces matchs dès le 19 avril. Ensuite, les demi-finales composées de trois vainqueurs de groupe et d’un finaliste auront lieu le 6 septembre, avec la finale trois jours plus tard.

La majorité des matchs de la Coupe NWSL se déroulent pendant la Coupe du monde féminine. Par conséquent, le jeu en championnat n’est plus ou moins affecté en dehors d’une poignée de rencontres.

Le calendrier de la saison 2023 de la NWSL a un certain nombre de grands matchs

Le Cascadia Derby compte quatre rencontres confirmées au cours de la saison 2023. Deux d’entre eux sont en NWSL et deux en Coupe NWSL. Les Portland Thorns et OL Reign ont l’une des rivalités légendaires de la jeune histoire de la NWSL. Portland a trois couronnes NWSL, tandis que OL Reign a trois NWSL Shields en tant que vainqueurs de la saison régulière.

Ensuite, Angel City et San Diego Wave, qui ont tous deux rejoint la ligue il y a une saison, cherchent à tirer parti de leur rivalité record. La saison dernière, 32 000 personnes étaient présentes pour regarder ces deux-là dans leurs premières saisons. Le premier match entre les deux équipes du sud de la Californie aura lieu le dimanche 23 avril.

Couverture NWSL cette saison

CBS poursuit sa couverture de la National Women’s Soccer League pour la saison 2023. Les jeux apparaissent sur la chaîne de télévision CBS, CBS Sports Network et Paramount +. De plus amples informations concernant la couverture télévisée de NWSL arrivent plus près du début de la campagne.