La NWSL annonce des accords télévisés de 4 ans avec ESPN, CBS et Prime Video : pourquoi c’est une victoire pour la ligue

La NWSL atteindra davantage de téléspectateurs en 2024 grâce à ses nouveaux accords de diffusion avec ESPN, CBS Sports, Prime Video et Scripps Sports, a annoncé la ligue jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

La NWSL a conclu des accords de quatre ans avec chaque partenaire, qui diffusera au moins 20 matchs chacun sur ses plateformes la saison prochaine.

Les fans pourront diffuser les matchs de la saison régulière le vendredi soir sur Prime Video et regarder deux matchs aux heures de grande écoute le samedi sur le réseau ION de Scripps.

Un ensemble de matchs de saison régulière sera diffusé sur CBS et diffusé sur Paramount+, CBS Sports diffusant des matchs supplémentaires.

ESPN diffusera les matchs sur ABC, ESPN, ESPN2 et ESPN Deportes, ainsi que les diffusera sur ESPN+ en anglais et en espagnol.

L’affaire est conclue. Le jeu a changé. 👏 – Ligue nationale de football féminin (@NWSL) 9 novembre 2023

En savoir plus sur les offres

Les accords permettront de doubler le nombre de caméras pour les matches, ce qui facilitera également les efforts de révision des rediffusions vidéo.

Le reste de la programmation de la saison régulière fera partie d’un package destiné directement aux consommateurs produit et distribué par la NWSL.

ION diffusera le repêchage 2024 de la NWSL en janvier. La date du repêchage n’a pas encore été annoncée.

ION débutera également ses programmes doubles du samedi avec une émission en studio à 19 h HE. Les jeux débuteront à 19 h 30 HE et à 22 h HE.

Où puis-je regarder les séries éliminatoires ?

Prime Video et CBS diffuseront chacun un quart de finale, tandis qu’ESPN/ABC diffuseront les deux autres quarts de finale.

ESPN/ABC et CBS disputeront chacun un match de demi-finale.

CBS continuera de diffuser le match de championnat aux heures de grande écoute et le rendra disponible en streaming sur Paramount+. (L’accord de trois ans sur les droits médiatiques de la ligue avec CBS se termine à la fin de cette année.)

Les accords sont une victoire pour la NWSL

Compte tenu du paysage des droits médiatiques, 60 millions de dollars par an combinés pour tous les nouveaux partenariats pour l’accord de quatre ans doivent être considérés comme une victoire et une amélioration majeure pour la NWSL – sans pour autant rester coincés dans des termes à très long terme (comparez-les aux 10- (terme d’un an avec Apple, ou contrat de huit ans entre US Soccer et Warner Bros. Discovery Sports).

Cet accord est le tremplin pour un accord encore plus important la prochaine fois que la NWSL se présentera sur le marché pour le début de son prochain mandat après la Coupe du monde 2027. — Meg Linehan, rédactrice senior sur le football féminin

Des défis pour les téléspectateurs et les fans

L’un des défis majeurs sera de changer les habitudes d’audience des fidèles de la NWSL. La diffusion des jeux sur plusieurs réseaux à ce point nécessitera beaucoup de promotion et d’investissement de la part de la ligue et de tous les partenaires de diffusion. Le communiqué de presse de la ligue aborde directement ce sujet, déclarant que les quatre diffuseurs ont pris « des engagements importants en matière de marketing et de promotion de la NWSL et, surtout, de marketing croisé pour leurs émissions programmées respectives ».

En fin de compte, c’est un grand pas en avant avec beaucoup plus d’argent entrant et une énorme augmentation des jeux à la télévision. -Linehan

Playoffs élargis

Les nouvelles de jeudi ont également révélé une autre extension des séries éliminatoires de la NWSL. Actuellement, la moitié des équipes de la ligue participent aux séries éliminatoires, les deux meilleures équipes obtenant des laissez-passer pour les demi-finales et quatre équipes commençant le premier tour des séries éliminatoires en deux matches de quart de finale. Avec l’introduction du Bay FC et de l’Utah Royals FC, huit équipes participeront aux séries éliminatoires – et il semble que la semaine de congé soit supprimée du format, avec quatre quarts de finale répartis entre trois partenaires de diffusion.

Cela signifie que huit des 14 équipes se qualifieront pour les séries éliminatoires en 2024 – mais j’espère que ce nombre sera valable pour le prochain cycle d’expansion en 2026, lorsque Boston et une autre équipe rejoindront la ligue. La saison 2023 et les séries éliminatoires ont mis en valeur la parité de la ligue, le Decision Day étant un véritable moment fort du format. Trop s’étendre risque de nuire à la qualité et au sens de la saison régulière. -Linehan

Et le reste des matchs de la saison régulière ?

Écoutez, les nouvelles sont globalement bonnes, mais il y a ici un détail qui pose question : la NWSL n’a pas réussi à intégrer l’intégralité de son inventaire dans ces quatre partenariats avec les diffuseurs.

Il est difficile de savoir pour le moment si le package « directement au consommateur » signifie qu’à terme, ceux-ci pourraient faire partie d’une plate-forme de visualisation payante ; Les flux internationaux ont toujours été gratuits à regarder via la ligue. Il y a une autre promesse de la ligue ici aussi : une qualité de production accrue des émissions, grâce à « des investissements accrus et uniformes sur toutes les plateformes ».

La NWSL sait qu’elle ne peut pas se permettre une baisse de qualité entre les matchs qui pourraient être diffusés sur ABC et sur son site Web. Ainsi, même s’ils ont peut-être laissé un peu d’argent sur la table en ne vendant pas certains stocks de saison régulière, la théorie est que les fans devraient le faire. Je ne remarque pas la différence. -Linehan

Ce qu’ils disent

Le président de CBS Sports, Sean McManus, a déclaré que « la NWSL est l’étoile brillante et la propriété la plus importante que nous possédons » en examinant l’engagement du réseau envers les sports féminins, qui comprennent le basket-ball féminin de la WNBA, de la LPGA et de la NCAA.

Lecture obligatoire

(Photo : Peter Casey / USA aujourd’hui)