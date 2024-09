La NWA a enfin une maison

La WWE a le Performance Center. L’AEW a le Daily’s Place. Désormais, la NWA a également trouvé un foyer.

Le Tampa Bay Times rapporte que la NWA fera désormais du studio WEDU-PBS son domicile.

« Nous sommes ravis d’accueillir la NWA pour produire « NWA Powerrr » et organiser des matchs en personne dans nos studios de production à la pointe de la technologie », a déclaré Paul Grove, président et directeur général de WEDU PBS. « L’équipe de la NWA a été incroyablement professionnelle et ce fut un plaisir de soutenir la communauté de lutte dynamique de Tampa. »

« La WEDU nous a séduits en raison de la longue et riche histoire de Tampa dans le domaine du catch », a déclaré Paul Pratt, porte-parole de la NWA. « La National Wrestling Alliance s’appuie fortement sur son histoire extrêmement puissante et riche. Tampa représente vraiment une part importante de cette histoire pour nous. »

L’ensemble peut accueillir entre 100 et 150 ventilateurs.

Le Times déclare : « La National Wrestling Alliance filmera des épisodes de sa série télévisée « NWA Powerrr » de 19h30 à 22h30 les 5 et 6 octobre au WEDU-PBS, 1300 N. Blvd., Tampa. Visitez alliancedeluttenationale.com pour obtenir des informations sur les billets. »