Le 1er octobre est la Journée mondiale du végétarien et le coup d’envoi annuel du Mois de la sensibilisation végétarienne. L’événement annuel a été créé par la North American Vegetarian Society en 1977 pour promouvoir le mode de vie végétarien et ses impacts positifs sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

La Journée mondiale végétarienne de cette année arrive dans un contexte d’intérêt croissant pour l’alimentation à base de plantes. Selon une enquête récente, environ 4 % des Américains se considèrent végétariens et 1 % se considèrent végétaliens.

Les défenseurs considèrent les régimes à base de plantes comme un moyen de résoudre plusieurs problèmes mondiaux. Il a été démontré que les régimes végétariens réduisent le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Passer à une alimentation à base de plantes peut également réduire les émissions de gaz à effet de serre et endiguer la perte de biodiversité.

« La Journée mondiale du végétarien est l’occasion de célébrer les immenses avantages de manger davantage de plantes. » déclare Whitney English, MS, RD et co-fondatrice de Plant-Based Juniors. « Echanger davantage de repas sans viande est un moyen simple d’agir, et ces petits pas peuvent conduire à une meilleure santé et à de nouvelles habitudes alimentaires au fil du temps. »

Le lien entre le cancer et l’alimentation

Les preuves actuelles issues d’études observationnelles indiquent qu’il existe une diminution du risque global de cancer lors de la consommation d’un régime à base de plantes. Cela est probablement lié au fait que les aliments à base de plantes contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux et des composés phytochimiques – des nutriments qui pourraient potentiellement maintenir les cellules en bonne santé et réduire le risque de dommages à l’ADN des cellules qui peuvent devenir un problème dans le développement du cancer.

L’American Institute for Cancer Research (AICR) promeut la New American Plate, une approche à prédominance végétale qui se concentre sur la consommation de portions raisonnables d’une variété d’aliments entiers (légumes, fruits, grains entiers et haricots) qui ont une valeur nutritionnelle élevée et faible en calories.

Des études suggèrent que la consommation d’aliments entiers à base de soja, tels que le tofu, l’edamame et le lait de soja, peut réduire le risque de cancer du sein et de la prostate. En tant que source de protéines riche en nutriments, le soja offre des avantages supplémentaires pour la santé, en particulier lorsqu’il est consommé comme alternative aux viandes transformées.

Moins de viande pour la santé cardiaque

Il a été démontré que les régimes végétariens réduisent le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Savourer des repas sans viande le 1er octobre – et tout au long du mois – est une façon simple de célébrer tout en améliorant votre santé personnelle.

Les États-Unis connaissent une croissance stagnante de l’espérance de vie depuis 2010, et les maladies cardiovasculaires sont considérées comme l’une des principales raisons. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes, les femmes et les personnes appartenant à la plupart des groupes raciaux et ethniques aux États-Unis. Aux États-Unis, une personne meurt toutes les 33 secondes d’une maladie cardiovasculaire.

Les maladies cardiaques sont responsables d’un décès sur cinq aux États-Unis et d’un fardeau économique important : environ 240 milliards de dollars sont dépensés chaque année en services de santé, en médicaments et en perte de productivité. Et les maladies cardiaques sont largement évitables. Une mauvaise alimentation et l’inactivité physique sont des facteurs de risque majeurs de développement de maladies cardiaques.

Récemment, l’American Heart Association (AHA) a publié un algorithme mis à jour pour évaluer la santé cardiovasculaire, en examinant spécifiquement l’alimentation, l’activité physique, l’indice de masse corporelle (IMC) et d’autres risques pour la santé tels que le taux de cholestérol et la tension artérielle.

S’appuyant sur Life’s Essential 8, l’American Heart Association a formulé des recommandations spécifiques pour réduire le risque de maladie cardiaque. Les premières étapes nécessaires se concentrent sur l’alimentation : incorporer des aliments entiers, beaucoup de fruits et légumes, des noix, des graines, des huiles saines pour le cœur comme l’olive et le canola, et des sources de protéines maigres, en particulier des sources végétales comme le tofu.

Le tofu protège le cœur. actions anglaises, « Le tofu est naturellement plus faible en graisses saturées, une graisse associée à un risque accru de maladie cardiaque. Remplacer le tofu par des aliments riches en graisses saturées, comme la viande rouge et les viandes transformées, est un choix simple et sain pour le cœur.

Elle continue, « Le tofu est une source importante d’isoflavones, des composés végétaux aux bienfaits cardiovasculaires. Des recherches médicales menées en 2019 suggèrent que les isoflavones peuvent aider à améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins, à réduire l’inflammation et à abaisser la tension artérielle, contribuant ainsi à un système cardiovasculaire plus sain.

Pour réduire le risque de maladie cardiaque et augmenter la longévité, le message est clair : les régimes riches en protéines végétales, notamment en tofu, sont utiles.

Quel tofu est le meilleur ?

Le tofu est un ingrédient incroyablement polyvalent qui se décline en de nombreuses variétés selon la préparation souhaitée. Heureusement, il est facile d’incorporer du tofu dans des plats américains quotidiens comme les tacos sans compromettre la nutrition, car le tofu est riche en graisses insaturées, en calcium et en protéines.

Dans la plupart des recettes, vous utiliserez du tofu biologique extra ferme presque identique à la façon dont vous cuisinez la viande. Retirez-le de l’emballage, puis faites-le mariner avec votre sauce préférée pour le poêler ou le griller, faites-le sauter avec des légumes comme vous le feriez, du poulet ou du bœuf, ou émiettez-le froid sur des salades pour un délicieux supplément de protéines.

Si vous débutez dans le tofu, le tofu pré-assaisonné, comme celui proposé par Hodo Foods, basé en Californie, est une excellente option car il est prêt à l’emploi pour vous. Avec plusieurs options épicées, dont le miso biologique et le tofu épicé indien biologique, vous pouvez les déguster directement à partir de l’emballage ou dans votre recette préférée.

« Les produits Hodo sont entièrement cuits ; il suffit d’ouvrir et de chauffer comme vous le souhaitez. Par exemple, leurs cubes de tofu marocain peuvent être réchauffés dans une poêle, glissés dans des tortillas et garnis de vos garnitures préférées pour une soirée tacos facile », L’anglais conseille. Plus riche en protéines que la plupart des tofu sur le marché, 14 g pour 3 onces contre 9 g typiques, Hodo est une bonne option pour ceux qui cherchent à maximiser les avantages de consommer davantage de protéines végétales.

Compte tenu des nombreux avantages pour la santé démontrés par les régimes alimentaires riches en plantes, la Journée mondiale végétarienne offre une occasion opportune pour que les gens du monde entier explorent et savourent les bienfaits de l’alimentation à base de plantes.

Cet article a été produit par Media Decision et diffusé par Wealth of Geeks.







