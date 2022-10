La numéro un féminine tire une volée sur les chefs du tennis

Iga Swiatek a annoncé qu’elle ne représenterait pas la Pologne dans la prestigieuse Coupe Billie Jean King alors qu’elle critiquait les autorités

La numéro un mondiale féminine Iga Swiatek a annoncé qu’elle ne représenterait pas la Pologne lors de la finale de la Coupe Billie Jean King à Glasgow le mois prochain, s’en prenant aux instances dirigeantes du tennis pour leur gestion du calendrier du sport.

Swiatek, triple vainqueur du Grand Chelem, a aidé la Pologne à atteindre la finale du tournoi, mais ne figurera pas dans leur conclusion en raison de la proximité de l’événement avec les finales WTA dans le calendrier.

La finale de la Bille Jean King Cup, organisée par la Fédération internationale de tennis (ITF) et anciennement intitulée Fed Cup, doit se tenir en Écosse du 8 au 13 novembre.

Elles arriveront un jour après les finales WTA de fin de saison, qui sont organisées par le circuit féminin et se joueront cette année à Fort Worth, au Texas.

Swiatek a annoncé son retrait du tournoi international par équipe sur Instagram.

“J’y ai beaucoup réfléchi et j’en ai encore discuté avec mon équipe, mais je ne pourrai pas jouer à la Billie Jean King Cup à Glasgow. Et ça me rend triste », elle a écrit.

Iga Swiatek veut parler à la WTA et à l’ITF des exigences imposées aux joueuses après son retrait de la BJK King Cup. Elle dit que voyager et changer de fuseau horaire des finales WTA au Texas à la Coupe BJK à Glasgow n’est “pas sans danger pour notre santé et pourrait causer des blessures”. pic.twitter.com/4glwYvNW5c – Jonathan Jurejko (@J_Jurejko) 3 octobre 2022

“Je suis vraiment désolé, car je joue pour la Pologne chaque fois que c’est possible et je fais toujours de mon mieux. Jouer en Pologne cette année a été un honneur et j’espérais le refaire à la fin de la saison.

“Je suis déçu que les instances dirigeantes du tennis ne soient pas parvenues à un accord sur quelque chose d’aussi basique que le calendrier des tournois, ne nous donnant qu’un jour pour voyager à travers le monde et changer le fuseau horaire”, Swiatek a ajouté.

Le jeune homme de 21 ans a affirmé que la situation était “pas sans danger pour notre santé et pourrait causer des blessures,” ce qui l’a incitée à parler à la WTA et à l’ITF “pour changer quelque chose”.

“Cette situation est difficile non seulement pour les joueurs comme moi, mais surtout pour les fans de tennis qui soutiennent notre sport”, dit Swiatek.

La finale de la Coupe Billie Jean King verra 12 pays s’affronter dans quatre groupes de tournoi à la ronde contenant trois équipes chacun.

Les vainqueurs de groupe se qualifieront pour les demi-finales, la Pologne étant tirée au sort dans le groupe D pour affronter la République tchèque et les États-Unis.

La Russie est championne en titre mais a été interdite de participer au tournoi de cette année en raison du conflit en Ukraine.

Swiatek ne participera pas à la compétition mais sera ensuite vue sur le court de l’Open d’Ostrava mercredi, où elle affrontera Ajla Tomljanovic en huitièmes de finale.