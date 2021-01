Utiliser un service de covoiturage à Pékin, tel qu’Uber ou Didi Chuxing local, ne sera pas possible sans scanner votre code QR de santé, ont déclaré les autorités de la ville au milieu d’un pic de cas de Covid-19 dans la province voisine du Hebei.

À partir de lundi, les conducteurs pourront refuser des services à ceux qui refusent de montrer et de scanner leurs codes QR, a rapporté le journal d’État Global Times.

Le système de code QR de santé basé sur la couleur a été introduit à Pékin et dans plus de 100 autres villes en février pour aider à freiner la propagation du coronavirus, qui a été signalée pour la première fois à Wuhan en Chine plus d’un mois plus tôt.

L’application génère automatiquement un code pour l’utilisateur. UNE ‘vert’ l’un signifie qu’ils se promènent librement dans la capitale, tandis que ‘Jaune’ et ‘rouge’ les codes appellent à l’auto-isolement ou à une quarantaine supervisée.

Les codes de couleur font déjà partie de la vie quotidienne à Pékin car ils sont nécessaires pour entrer dans les restaurants et les centres commerciaux, et acheter des billets d’avion et de train, entre autres. Plus de 29 millions de personnes se sont inscrites à l’application du code de la santé, ont annoncé les autorités en juin, soit plusieurs millions de plus que la population totale de Pékin.

Le système a été mis en œuvre malgré les préoccupations relatives à la protection de la vie privée et la crainte que des erreurs ne conduisent à restreindre les personnes en bonne santé. Cela a également compliqué la vie des personnes âgées, qui ne sont pas toujours aussi technophiles que les jeunes générations.

Pékin a récemment resserré ses restrictions concernant Covid-19 après la découverte d’un nouveau cluster du virus à Hebei, la province entourant la capitale. Sur 69 nouveaux cas de coronavirus signalés dimanche en Chine, 46 étaient à Hebei.

Plus tôt cette semaine, Pékin a fermé tous les lieux de culte et restreint l’accès à une autoroute menant à la ville principale de Hebei, Shijiazhuang, tout en poursuivant les tests à grande échelle de la population.

