La nuit tombée, Dave Jordano photographie les personnalités idiosyncrasiques des villes américaines – Colossal

« La photographie de nuit est l’un des aspects les plus difficiles de la photographie, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je l’apprécie tant », déclare David Jordano, dont les images atmosphériques projettent les paysages sous une lumière unique. Le photographe basé à Chicago se met au travail après le coucher du soleil, parcourant les rues des villes et villages, le plus souvent aux États-Unis, où il recherche des coins illuminés, des curiosités architecturales et des particularités urbaines.

«Pour moi, il s’agit principalement de la solitude tranquille, des rues vides, de la nature parfois surréaliste d’une ville qui semble figée dans le temps», explique Jordano à Colossal. Ses photos nous invitent à un voyage à travers les villes américaines à des heures tardives où l’on ne les observe pas souvent, dépourvues de monde mais laissant entrevoir leur présence à travers les fenêtres éclairées d’une cuisine ou la porte d’une taverne ouverte. Il ajoute : « Le rythme de tout ralentit et le temps n’a plus d’importance. Sous cette lumière artificielle, les bâtiments prennent souvent un aspect théâtral, comme s’ils jouaient pour moi, me montrant leur meilleur côté.»

Travailler la nuit présente un défi technique, car ce médium repose fondamentalement sur la lumière pour produire des images claires. “L’éclairage public dur et contrasté et les ombres profondes et sombres mettent même les photographes les plus expérimentés au défi de tester leurs limites de créativité et d’expertise technique”, explique Jordano. Les progrès de la photographie numérique facilitent considérablement le processus puisque les images peuvent être visualisées immédiatement à l’arrière de l’appareil photo plutôt que de devoir quitter la scène, développer un film et espérer le meilleur. Et l’art du post-traitement est « un élément majeur de la production de photos de nuit avec toute sorte de qualité durable ».

Jordano aborde ses sujets comme s’il s’agissait d’« acteurs matures, commençant à perdre leur éclat », mettant en valeur les qualités de leurs lieux ou la patine du temps en utilisant uniquement les sources de lumière existantes, comme les lampadaires, les ampoules de porche ou l’éclairage d’ambiance. « Faire ressortir ces caractéristiques est l’une des choses les plus agréables que j’essaie de faire, faire voir ces lieux au spectateur d’une manière qui n’a jamais été révélée auparavant », dit-il.

L’été dernier, Jordano a entrepris un road trip de cinq semaines dans le Nord-Ouest pour documenter la région, ce qui lui a valu plus de 300 photographies qu’il espère compiler dans un livre. Il partage actuellement plusieurs de ces images sur Instagramet vous pouvez explorer beaucoup plus son travail sur son site web.

