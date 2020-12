Une nuit onirique …

L’ouverture inhabituelle de la nouvelle saison du célèbre Milan La Scala réuni certains des artistes les plus extraordinaires de notre temps.

Le gala glamour a été diffusé dans le monde entier avec le thème: «A riveder le stelle»:

«Pour revoir les étoiles.»

«C’est une ouverture unique et unique de La Scala», explique le ténor Plácido Domingo.

Soprano, Sonya Yoncheva, est d’accord:

«C’est incroyablement symbolique et pas seulement pour moi, mais je pense pour nous tous, artistes.»

«Vous avez la sensation de faire partie de quelque chose d’extraordinaire», dit le ténor Benjamin Bernheim.

Le ténor, Juan Diego Flórez, l’a décrit comme « tellement émouvant, on a l’impression d’être dans une grande famille. C’est incroyable. »

«A riveder la stelle symbolise que l’opéra ne peut pas s’arrêter, la culture ne peut pas s’arrêter, il continue. Et que les gens ont besoin de culture pour se sentir mieux, pour être mieux, pour regarder vers l’avenir.

«J’ai toujours voulu chanter La Mamma Morta et je devrais dire un petit secret: ce gala est la première fois que je chante cet air», dit Yoncheva.

«Ce n’est pas seulement une question de mort, mais aussi d’amour. Et aimer est plus grand que tout est plus grand que la vie, alors vous savez que ce message était vraiment quelque chose en quoi je crois.

Pour Plácido, Domingo a fait ses débuts à la Scala il y a 51 ans. « C’est magique parce que dans tous les coins, vous savez, qui est venu ici, Rossini, Donizetti Verdi. »

De même pour Benjamin Bernheim, son « premier souvenir de La Scala a été quelque chose de très très intense. »

«J’ai senti le poids de toute l’histoire de La Scala de Milan sur mes épaules – lorsque vous montez sur cette scène, en voyant le public et cette magnifique salle.

Sonya Yoncheva dit «n’oublions pas que ce que nous faisons, ce n’est pas seulement un travail que nous avons l’un des plus grands héritages de tous les temps. Ce n’est pas seulement de l’art, ça s’appelle notre histoire. Et nous devons le préserver.

Juan Diego Flórez a ce message; pour le monde de la musique, que: « Je continuerai à me battre, à continuer à chanter et à mettre au monde cet art merveilleux. »