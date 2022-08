La nuit la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni a été enregistrée le mois dernier à une température étouffante de 26,8 ° C

LA canicule a contribué à 83 décès quotidiens supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles, selon les statistiques.

L’Angleterre a connu une augmentation de 7% du nombre de décès lors du record du mois dernier.

Et le Pays de Galles a vu un bond de 12 %. L’Office for National Statistics a déclaré que l’augmentation pourrait être due à un certain nombre de raisons et que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

La démence (11 %) était la principale cause de décès en Angleterre en juillet. Covid (quatre pour cent) était le sixième plus grand tueur.