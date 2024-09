La « Nuit étoilée » de Van Gogh contient des données physiques étonnamment précises, suggérant qu’il comprenait le « dynamisme caché du ciel »

De nouvelles recherches suggèrent que la célèbre toile de Vincent van Gogh, La Nuit étoilée, cache bien plus que ce que l’on pourrait croire. Son ciel turbulent et tourbillonnant partage de nombreuses caractéristiques avec les processus invisibles de dynamique des fluides qui se produisent dans notre atmosphère réelle, comme le révèle une analyse des coups de pinceau et des couleurs du tableau.

Van Gogh a peint La Nuit étoilée en juin 1889, alors qu’il vivait dans un asile du sud de la France pour se remettre d’une dépression nerveuse qui avait entraîné l’automutilation de son oreille gauche environ six mois plus tôt. Ce chef-d’œuvre à l’huile sur toile montre la vue d’un ciel tourbillonnant depuis la fenêtre de la chambre du peintre avec un village imaginaire ajouté au premier plan. Il est célèbre pour ses coups de pinceau détaillés et son utilisation de teintes vives.

Le tableau a récemment attiré l’attention de chercheurs chinois qui ont reconnu certaines similitudes entre ses formes en spirale et les motifs observés dans la dynamique des fluides (l’étude des mouvements des fluides et des gaz). Cela les a incités à étudier le tableau plus en détail.

Dans la nouvelle étude, publiée mardi (17 septembre) dans la revue Physique des fluides Les chercheurs ont analysé les moindres détails des coups de pinceau et des couleurs utilisés dans les peintures et ont découvert que ces composants partageaient tous deux de fortes similitudes avec la « turbulence cachée » des gaz dans l’atmosphère.

« Cela révèle une compréhension profonde et intuitive des phénomènes naturels », a déclaré le co-auteur de l’étude. Huang Yongxiang un expert en dynamique des fluides et océanographe de l’Université de Xiamen en Chine, a déclaré dans un déclaration « La représentation précise de la turbulence par Van Gogh pourrait provenir de l’étude du mouvement des nuages ​​et de l’atmosphère ou d’un sens inné de la manière de capturer le dynamisme du ciel. »

Van Gogh a peint La Nuit étoilée depuis la fenêtre de sa chambre dans un asile du sud de la France. Le village au premier plan est imaginaire. (Crédit photo : Getty Images)

Les chercheurs ont analysé de près les 14 « tourbillons » dans le ciel du tableau. Dans l’ensemble, ces formes suivaient généralement les modèles prédits par la loi de Kolmogorov – une règle physique qui décrit la façon dont le gaz atmosphérique se déplace à différentes échelles en fonction de l’énergie inertielle. Dans le tableau, cette énergie inertielle est représentée par l’intensité des jaunes du tableau, ont écrit les chercheurs.

Lorsque les chercheurs ont examiné de plus près les tourbillons, ils ont également découvert que l’espacement et le poids des coups de pinceau individuels révélaient un alignement avec l’échelle de Batchelor, qui décrit la taille des tourbillons et des gouttelettes avant de se dissiper dans un fluide turbulent.

Cependant, Kolmogorov et Batchelor ont élaboré leurs lois des décennies après la mort de l’artiste. Ainsi, écrivent les auteurs, Van Gogh n’utilisait certainement pas ses connaissances en dynamique des fluides, mais s’inspirait probablement d’observations générales du ciel ou d’autres spirales naturelles. De même, le lien entre l’énergie et la couleur jaune est presque certainement une coïncidence, notent les auteurs.

Les chercheurs ont analysé l’espacement et le poids des coups de pinceau dans chaque tourbillon dans le ciel. (Crédit photo : Yinxiang Ma)

Mais il est clair que La Nuit étoilée évoque des processus qui surgissent dans le monde naturel.

En 2020, les chercheurs a nommé une nouvelle espèce d’araignée paon d’après la peinture en raison d’une similitude entre les tourbillons colorés de Van Gogh et les points lumineux sur l’arrière-train de l’arachnide. Et en 2021, les microbiologistes ont également remarqué une similitude frappante entre les tourbillons emblématiques du tableau et les colonies grouillantes de bactéries mutées .