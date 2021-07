Ce n’est pas seulement la saison estivale des blockbusters dans les multiplexes rouverts; les streamers deviennent également importants, avec des méga-productions comme « The Tomorrow War » et « Fear Street » dominant l’espace publicitaire et les pages d’accueil. Mais si ce n’est pas votre tasse de thé, ne vous inquiétez pas, nous avons une poignée d’indies américains, de films étrangers et de documentaires réfléchis pour remplir vos nuits d’été. « Les grands méchants loups » (2014) Diffusez-le sur Amazon.

Le film Netflix « Gunpowder Milkshake » n’est pas seulement intéressant en raison de sa distribution de stars; c’est aussi le premier long métrage en sept ans du réalisateur Navot Papushado, dont le film précédent était ce thriller horriblement efficace, co-écrit et co-réalisé avec Aharon Keshales. Lorsqu’un enfant est kidnappé et assassiné de manière horrible, le père de la victime et un flic renégat conspirent séparément pour kidnapper le suspect principal et le torturer pour obtenir des informations ; les trois hommes se retrouvent dans une cabane isolée, où Papushado et Keshales utilisent ingénieusement et déforment nos notions préconçues du bien, du mal et du mal. Sauvagement imprévisible et sombrement drôle, mais pas pour les faibles d’estomac.

« La vie du crime » (2014) Diffusez-le sur Netflix.

D’année en année, il semble de plus en plus certain que « Jackie Brown » est le meilleur film de la carrière de Quentin Tarantino – mais avec toute cette bonne volonté résiduelle et croissante, le public n’a toujours pas découvert cette comédie policière légère, qui équivaut à un » Jackie » préquelle. Adapté du roman « The Switch » d’Elmore Leonard de 1978, « Life of Crime » présente les personnages d’Ordell Robbie, Louis Gara et Melanie Ralston (ici interprétés par Yasiin Bey, John Hawkes et Isla Fisher) alors qu’ils se retrouvent mêlés à une intrigue. kidnapper une riche mondaine (Jennifer Aniston). Daniel Schechter dirige avec une touche adroite et légère, et son scénario capture bien l’humour désinvolte et les rythmes de narration jaillissants des romans de Leonard. « La nuit des rois » (2020) Diffusez-le sur Hulu.