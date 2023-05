La nuit de terreur d’une marinière britannique alors que son yacht est détruit par des épaulards

Un marin britannique a raconté comment elle a enduré une nuit de terreur après le naufrage de son yacht par des épaulards qui ont continuellement percuté le navire pendant plus d’une heure au large des côtes espagnoles.

La vidéo partagée par April Boyes, 31 ans, montre un groupe d’orques se perfectionnant sur le yacht Mustique avant de percuter le navire avec un bruit sourd à couper le souffle, incitant un membre d’équipage à crier de terreur.

Le groupe de prédateurs entoure le navire au large de Gibraltar jeudi avant de percuter à plusieurs reprises le yacht lors d’une attaque qui a détruit le gouvernail et percé la coque.

On peut entendre Boyes dire en tremblant: «Jésus, oh mon dieu» alors que chaque bruit sourd cause de plus en plus de dommages au bateau.

« C’est comme s’ils le mordaient », dit le marin dans la vidéo alors que le soleil se couche au large de Gibraltar, où une femelle orque appelée White Gladis a appris aux orques à attaquer les navires.

Dans des scènes terrifiantes, avec les prédateurs maintenant couverts sous le couvert de l’obscurité, les attaques sont devenues plus fréquentes. Un membre d’équipage masculin désespéré peut être entendu dire aux autorités espagnoles, « nous avons besoin d’aide immédiatement, nous coulons, nous coulons ».

Une vue montre un voilier endommagé par des épaulards au large des côtes du sud de l’Espagne, dans un port de Barbate, le 24 mai

Lors de la dernière attaque, un membre d’équipage, portant une torche sur la tête, peut être vu essayant frénétiquement de vider l’eau déjà montante de la salle des machines du navire à l’aide d’un seau.

Après ce qui a dû sembler des heures, l’équipage de quatre membres a pu pousser un soupir de soulagement en voyant la vue bienvenue d’un navire de sauvetage espagnol et d’un hélicoptère courir vers eux au milieu de la nuit.

Boyes a déclaré à propos de l’épreuve terrifiante: «Ce qui a commencé comme une rencontre apparemment unique s’est terminé par des orques qui ont détaché notre gouvernail du bateau, puis ont arraché des morceaux du bateau pendant une heure.

«Un énorme trou dans la mouette signifiait que nous avions des infiltrations d’eau dans d’autres parties du bateau et dans la salle des machines et je peux honnêtement dire que c’était une expérience effrayante. Nous sommes tous en sécurité, je suis reconnaissant envers les garde-côtes.

L’équipage a été secouru par les garde-côtes et le Mustique de 66 pieds de long, qui naviguait sous pavillon britannique, a été remorqué jusqu’au port de Barbate, dans la province de Cadix, pour des réparations.

L’incident fait suite à au moins 20 attaques d’orques contre de petits navires dans le détroit de Gibraltar ce mois-ci seulement.

Et cette semaine, il est apparu qu’une orque femelle appelée White Gladis, qui aurait été traumatisée par une collision avec un bateau, a appris à d’autres orques à attaquer des navires autour de Gibraltar.

On peut voir un membre d’équipage, portant un casque avec une torche dessus, essayant frénétiquement de vider l’eau déjà montante de la salle des machines du navire

Les scientifiques pensent que White Gladis se venge des bateaux en entraînant des orques, qui ont déjà fait couler deux yachts.

Ils pensent qu’un «moment critique d’agonie» – au cours duquel White Gladis est peut-être entré en collision avec un navire ou a été pris dans des filets de pêche illégaux – a conduit à son agression contre les bateaux.

Avec le chef de file montrant aux autres épaulards comment éperonner des yachts, les marins devront peut-être craindre la perspective de futures attaques d’orques.

Et la dernière attaque de jeudi montre qu’il n’y a aucun signe que les épaulards s’arrêtent dans leur poursuite de petits navires.

EPlus tôt ce mois-ci, le 2 mai, environ six orques auraient percuté la coque d’un yacht de croisière Bavaria 46 dans le détroit de Gibraltar.

L’embuscade a duré environ une heure et a laissé un couple de Cambridge choqué et confus.

Janet Morris, 58 ans, et Stephen Bidwell, 58 ans, étaient sur le yacht lorsqu’ils ont été alertés par le cri de « orques! »

M. Bidwell a dit Le télégraphe que c’était « une expérience que je n’oublierai jamais ».

« Je n’arrêtais pas de me rappeler que nous avions un bateau de 22 tonnes en acier, mais voir trois d’entre eux arriver à la fois, rapidement et au rythme avec leurs ailerons hors de l’eau était intimidant. »

« Nous étions des canards assis », a ajouté Mme Morris.

« Une matriarche clairement plus grande était définitivement là et supervisait presque », a déclaré M. Bidwell avant de spéculer qu’il s’agissait du célèbre meneur White Gladis.

Le capitaine du navire Greg Blackburn, de Leeds, a déclaré qu’il avait lu les rapports de la matriarche et savait qu’ils allaient faire un tour. Il a dit qu’il avait largué la grand-voile pour rendre le bateau « aussi ennuyeux que possible ».

Le groupe de baleines et leur chef de gang ont finalement perdu tout intérêt, après avoir causé des milliers de livres de dégâts.

Une embuscade orque au large de Gibraltar au début du mois a duré environ une heure et a laissé un couple de Cambridge choqué et confus

Un orque empiète sur un bateau naviguant près de Gibraltar alors que sa nageoire sort de l’eau. « Nous étions des canards assis », a déclaré Janet Morris à propos de l’attaque

Les chercheurs pensent que la célèbre orque femelle nommée White Gladis (photo) prend sa revanche sur les bateaux en entraînant d’autres orques qui ont déjà coulé deux yachts

Janet Morris, 58 ans (à droite) et Stephen Bidwell, 58 ans (à gauche) étaient sur un yacht à Gibraltar en mai lorsqu’ils ont été alertés par le cri de « orques! »

Ce n’est pas la première fois que White Gladis est soupçonné de faire des ravages dans le détroit de Gibraltar, la route qui relie l’océan Atlantique à la Méditerranée.

En novembre de l’année dernière, un navire au large de Viana do Castelo, au Portugal, a été attaqué par des orques et a fissuré sa coque.

Un troisième bateau a été attaqué et a été traîné dans l’eau après que son gouvernail a été renversé près de la côte espagnole deux jours seulement après l’attaque près de Gibraltar.

Cette fois, deux baleines plus petites ont percuté le navire, copiant les tactiques d’une plus grande orque.

Le capitaine Werner Schaufelberger a déclaré à Yacht, une publication de voile allemande: « Les petits ont secoué le gouvernail à l’arrière tandis que le grand a reculé à plusieurs reprises et a percuté le navire de plein fouet sur le côté.

‘Tes deux petits orques ont observé la technique du plus grand et – avec un léger élan – eux aussi ont percuté le bateau.

L’équipage a été secouru du bateau endommagé mais le navire a finalement coulé au port de Barbate.

Alfredo López Fernandez, biologiste à l’Université d’Aveiro, au Portugal, et membre du groupe de travail Atlantic Orca, a déclaré que les attaques sont probablement le résultat d’un traumatisme passé.

« Cette orque traumatisée est celle qui a déclenché ce comportement de contact physique avec le bateau », a-t-il déclaré.

Un «moment critique d’agonie» a rendu White Gladis agressif envers les bateaux – et cela est maintenant enseigné et copié par d’autres orques, a déclaré le biologiste à LiveScience.

Les orques sont bien connus pour être des créatures sociables et peuvent donc apprendre facilement les uns des autres. D’autres scientifiques suggèrent que les attaques peuvent être dues au fait que les orques deviennent territoriales ou veulent simplement jouer.

Ces attaques sont de plus en plus fréquentes. En septembre 2022, les autorités espagnoles ont interdit aux navires de naviguer depuis la pointe nord-ouest en raison de 29 attaques d’orques signalées.